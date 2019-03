Maria Sestina Arcuri, caduta dalle scale non convince/ La versione di Andrea vacilla

Si avvicina la svolta nelle indagini sulla morte di Maria Sestina Arcuri, morta a Ronciglione il 6 febbraio scorso dopo una caduta dalle scale al primo piano dell’appartamento della nonna del fidanzato. Dalle prime indiscrezioni sull’autopsia eseguita sul cadavere della ragazza emergono i dubbi sulla dinamica dell’incidente. Gli inquirenti dubitano, secondo “La Vita in Diretta”, che Maria Sestina Arcuri possa essere stata davvero vittima di una caduta accidentale. Di conseguenza, vacilla la posizione di Andrea Landolfi, il fidanzato della ragazza e unico testimone di quanto accaduto. I vicini di nonna Mirella avrebbero sentito la giovane urlare, rumori di oggetti che volavano e urla. E questo avvalora la tesi di chi sostiene che Maria Sestina fosse vittima di maltrattamenti, a partire dalla sua famiglia. C’è poi un particolare, quello della nonna che quando viene chiamata l’ambulanza non segue la fidanzata del nipote, ma resta in casa. «La nonna non è salita sull’ambulanza quando è arrivata, ma è rimasta in casa», spiega Lucilla Masucci.

MARIA SESTINA ARCURI, PARLA LA NONNA DI ANDREA LANDOLFI

A “La Vita in Diretta” è intervenuta la signora Mirella, nonna di Andrea Landolfi. «Erano sulle scale. Li sentivo parlare come sempre. Non mi sono affacciata perché pensavo si stessero baciando. Non ho sentito litigate». Poi però si è verificato l’incidente. «Li ho visti scivolare, allora ho aiutato mio nipote a tirarsi su. Gli faceva male la schiena. Lei invece non aveva nulla, diceva che le faceva male solo la schiena. Mi diceva di stare tranquilla. Ho visto che aveva battuto la testa, ma mi ha detto che stava bene. Non è uscito sangue, nulla», ha aggiunto nonna Mirella. L’inviata Lucilla Masucci ha aggiunto che Andrea Landolfi nega la circostanza secondo la quale anche l’ex sarebbe caduta dalle scale. «Certo è che c’è stato un processo per percosse e maltrattamenti, conclusosi con l’assoluzione perché il fatto non sussiste». Una svolta comunque sul caso di Maria Sestina Arcuri dovrebbe arrivare entro la prossima settimana con i risultati dell’autopsia.

