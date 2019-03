Pino Flamini, regista arrestato per abusi/ Collaboratore “Anche la moglie ai provini”

Ha destato scalpore l’arresto (ai domiciliari) del regista Pino Flamini, addetto ai lavori nel mondo dello spettacolo piuttosto noto in quel di Roma. L’uomo effettuava provini a giovani ragazze promettendo loro futuri lavori in pellicole o nella televisione, per poi violentarle. La procura di Roma ha emesso una misura cautelare degli arresti ai domiciliari nei confronti dello stesso regista, accusato di aver violentato sessualmente tre minorenni. Il caso è trattato negli studi di Storie Italiane, programma Rai, dove è presente anche oggi Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, nonché conoscente dell’arrestato. Floriana ci tiene a precisare una cosa: «Un conto è dire che era un millantatore, un conto è dire che era uno stupratore. Lui diceva di essere quello che non era, prometteva cose che non esistevano ne in cielo ne in terra, si vantava di essere il promotore di Ramazzotti e Giorgia ma non lo era». L’ex concorrente del Gf aveva avuto a che fare in ambito lavorativo con Flamini, ma non aveva mai dato segnali preoccupanti: «Il suo problema più grande – aggiunge la Secondi – non era provarci con le ragazzine, e vi assicuro che in quel periodo (7/8 anni fa ndr) ne giravano tantissime».

PINO FLAMINI, REGISTA ARRESTATO PER ABUSI

Storie Italiane ha sentito anche un collaboratore di Flamini, rimasto anonimo: «Lo conosco da una decina d’anni, collaboravo con lui. Pino ha un modo di fare che affascina e molte ragazze spesso e volentieri arrivano a fare qualcosa di più pur di ottenere quello che volevano, poi non so se sia mai successo qualcosa. Durante i casting c’era anche la moglie, era lei che preparava la luce». Anche l’amico del regista conferma la tesi del “millantatore”: «Lui tendeva a gonfiare un po’ le cose, aveva tanta voglia di fare ma spesso non riusciva a capire come fare». Diverso invece il parere di un amico da una vita dello stesso Flamini, che si è mostrato a viso scoperto: «Chi fa male alle donne deve essere rinchiuso a vita in carcere, quello che conoscevo io era un’altra persona, è un delinquente». Da segnalare infine le parole della nota avvocatessa criminologa Roberta Bruzzone, che ha voluto precisare: «E’ abbastanza raro che la procura di Roma emetta misure cautelari in indagini preliminari, se l’ha fatto è perché vi sono reati gravi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA