Greta Thunberg, 16enne in sciopero clima/ Nobel per la Pace e ambientalismo smielato

Spiegare chi è Greta Thunberg, ad oggi, è ormai quasi anacronistico: tutti sanno chi è Greta, o almeno tutti quelli che della 16enne in lotta e sciopero da diversi anni (ogni venerdì nella sua Svezia sciopera dalla scuola per manifestare per l’emergenza climatica) sulla questione del clima e del riscaldamento globale, ne hanno fatto una sorta di simbolo. Ora, dopo mesi passati a pompare mediaticamente il “fenomeno” si arriva alla “goccia” finale, ovvero la proposta di candidatura ufficiale per il Nobel della Pace 2019. La proposta è stata fatta al Comitato dei Nobel da un gruppo di deputati socialisti norvegesi: la piccola Greta, 16enne dalle trecce rosse con la sindrome di Asperger, ha ringraziato su Twitter e si è detta «assai onorata». «Abbiamo indicato Greta perché la minaccia del clima è probabilmente una delle principali cause di guerre e conflitti. Il movimento di massa che Greta ha innescato è un contributo molto importante per la pace», spiegano i deputati di Norvegia, specie dopo gli ultimi due discorsi tenuti dalla paladina mondiale del clima al Vertice Onu e al Forum di Davos. Domani venerdì 15 marzo, in oltre 1300 diverse località di tutto il mondo (Italia compresa) milioni di ragazzi scenderanno in piazza in sciopero per sollecitare i governi ad agire contro il surriscaldamento climatico, l’emergenza globale e la richiesta di un’agenda ancor più dura verso il 2030.

L’AMBIENTALISMO SMIELATO

«No, non saremo noi a salvare il mondo. Non c’è abbastanza tempo per poter aspettare che noi si diventi adulti con il potere di agire. È necessario che gli adulti di oggi agiscano adesso», spiega Greta Thunberg intervistata oggi da Repubblica che in Italia si è fatta “ambasciatrice” della portata culturale dell’ambientalismo d’assalto. Ma è tutta l’opinione pubblica che si può dire “schierata” dalla parte dell’ambiente e ovviamente dalla parte di una 16enne tutt’altro che sprovveduta come dimostra battaglia dopo battaglia. «Continuerò finché le emissioni di gas serra non inizieranno a scendere così rapidamente da limitare il riscaldamento del Pianeta al di sotto di 1,5 gradi. Ma questo obiettivo al momento è cosi’ lontano che nemmeno riesco a immaginarlo»: parla come un’attivista consumata degli anni Settanta ma ha solo 16 anni e il rischio, come abbiamo già sottolineato in questo focus qualche tempo fa, che il dramma di Greta «non sia tanto quello di avere un cuore che vuole cambiare il mondo, quanto quello di non avere trovato adulti che la aiutino — in forza del loro cammino — ad andare a fondo di quel suo desiderio, scoprendo il bisogno radicale di giustizia cui nessuna istanza umana potrà mai davvero rispondere». Come ben spiegava Pinelli su Formiche.net, il problema non è Greta ma tutta quella retorica ambientalista molto più “chic” che popolare: «L’ambientalismo va reso adulto, attuale e politico: forse meno grazioso di come siamo abituati a immaginarlo, ma senz’altro più efficace», deve essere insomma meno “smielato” di come invece le maxi retorica pro-Greta porta avanti. Intendiamoci, il problema è serio e fare come Trump che “spara” «non esiste il cambiamento climatico» non è certo la soluzione: ma l’innalzare una giovanissima 16enne a “icona mondiale” viene fatto perché seriamente c’è la volontà di cambiare le abitudini di tutta la nostra complessa e “inquinante” esistenza o perché così ci si sente tutti un po’ più “giusti” e più “buoni”?

