Untore di Ancona: condannato Claudio Pinti/ 16 anni e 8 mesi per lesioni e omicidio

Arriva la condanna per Claudio Pinti, quello che è stato ribattezzato l’untore di Ancona. Il 35enne ex autotrasportatore dovrà scontare 16 anni e 8 mesi dietro le sbarre per lesioni gravissime e omicidio volontario. Secondo i giudici del tribunale anconetano, Pinti avrebbe volontariamente e consapevolmente contagiato la compagna d’allora, poi morta a giugno nel 2017 dopo essersi ammalata, e avrebbe anche trasmesso, sempre con consapevolezza, l’Hiv ad una 40enne con cui aveva una relazione. Per il giudice, quindi, Pinti ha agito con una lucida follia, mettendo in pratica il suo disegno criminoso atto a contagiare altre donne. La sentenza nei confronti del 35enne originario di Montecarotto è stata emessa con rito abbreviato dal gup Paola Moscaroli, e la difesa dell’imputato starebbe valutando se ricorrere o meno in appello. «Per noi era lacunosa – ha detto l’avvocato Tató, come riporta Il Resto del Carlino – e poco scientifica. Valuteremo l’appello».

UNTORE DI ANCONA: CONDANNATO CLAUDIO PINTI

Ma la vicenda, al di là del ricorso o meno in appello, potrebbe non essere ancora chiusa per l’untore, attualmente detenuto in ospedale e scortato in aula dalla penitenziaria. Sono infatti a centinaia le segnalazioni da parte di donne che accusano l’untore di Ancona, e il risarcimento danni ammonta addirittura a 7 milioni di euro: sembra infatti che lo stesso camionista sia stato con almeno 2/300 donne prima di essere arrestato. Claudio Pinti ha sempre sostenuto che l’Hiv non esiste, una teoria “maldestra” che risulta però essere diffusa molto più di quanto si potrebbe pensare. Sono infatti tantissimi, fra gli infetti e tra coloro che praticano sesso non protetto, sicuri che l’Hiv e l’Aids siano una semplice “invenzione del sistema”, e che il tutto sia comunque curabile. Ed è curioso che a sostenerlo sia proprio Pinti, le cui condizioni fisiche sono peggiorate molto negli ultimi, detenuto presso l’ospedale di Viterbo dallo scorso dicembre.

