Il programma di Rete Quattro, Quarto Grado, si è soffermato ieri sull’omicidio di Pierina Paganelli e in particolare sulla nota “diatriba” fra Manuela Bianchi, nuora della vittima nonchè amante del presunto omicida Louis Dassilva, e Valeria Bartolucci, la moglie di quest’ultimo. Gianluigi Nuzzi spiega: “Seguitemi bene, come sapete Manuela ha denunciato per stalking Valeria e a sua volta Valeria dice che le affermazioni di Manuela l’hanno messa in una situazione di ansia importante. Adesso, fra queste affermazioni, ce ne è una che secondo me farà un po’ arrabbiare Valeria ed è un messaggio audio che Manuela ha mandato ad una sua amica”.

Quarto Grado ha quindi mandato in onda un audio, in cui la nuora di Pierina Paganelli spiega: “Louis è completamente al contrario, Louis le metteva molta calma tanto è vero che lei mi diceva, io urlo, sbraito, faccio e disfo e lui quando non ne può più va a correre, torna a casa ed è calmo oppure si fa una doccia gelata, esce ed è calmo, questo è Louis”, dice la nuora di Pierina Paganelli mentre sembrerebbe in lacrime, “per cui non può essere un’altra persona, non può essere stato lui, quindi se lei l’ha rovinato in qualche modo io giuro, sarà l’ultima cosa che faccio al mondo, ma ho bisogno che ci sia una giustizia, anche per lei”. E ancora: “Non ho un linguaggio fluente come quello di Valeria, a Valeria non le muore la lingua in bocca, Valeria sa parlare ed è laureata, io no, Valeria con la bocca ti taglia, ti cuce e ti fa il ricamo, io no. le devo pensare le cose che dico, ma non perchè non le credo, le devo elaborare”.

PIERINA PAGANELLI, AUDIO CHOC DI MANUELA SU VALERIA: “TUTTE LE SUE BUGIE…”

Manuela Bianchi aggiunge: “Mi fa piacere che hai notato le sue contraddizioni – dice ancora Manuela nella nota vocale non si sa inviata a chi – tutte le sue bugie, tutte le cose che ha detto e ridette diverse, questo mi fa piacere. Purtroppo conta quello che pensa la Procura, che troverà la Procura e io vorrei tanto che trovasse la verità su mia suocera Pierina Paganelli e che lei non avesse fatto in modo di distruggere un animo puro come quello di suo marito”.

Manuela prosegue: “Sinceramente, siccome tutto quello che ti ho detto la procura lo sa, forse quello che ti ho detto in più sono le mie paure riguardo a quello che ha fatto lei ma mi interessa fino ad un certo punto perchè la mia vita penso sia rovinata per sempre, mi interessa relativamente. Ha scritto sotto un ponte “soffrirai molto più di quanto ho goduto”, ed ha ragione, ce l’ha fatta, ma la mia sofferenza più grande è per lui che ha una figlia e desidero che ritorni da lei, che sia felice, è un ragazzo giovane, stupendo, io voglio che si stacchi da quella bruttissima persona e che si riprenda in mano la sua vita”.

