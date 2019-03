Scala, Cda fa un passo indietro/ Respinta offerta sauditi: Sala, “Restituiamo soldi”

Scala, passo indietro del Cda dopo una riunione di fuoco: verranno restituiti gli acconti dei due bonifici all’Arabia Saudita. È questo quanto emerge oggi al termine di una riunione che pare essere stata di fuoco del Consiglio di Amministrazione dello storico teatro milanese e per bocca del sindaco, Beppe Sala, per adesso viene rispedita al mittente (assieme agli assegni da tre milioni e centomila euro) l’offerta di Abdullah bin Mohammed Al Farhan, Ministro della Cultura del Paese mediorientale. “Ad oggi si torna al punto zero, ma non ci precludiamo altre possibilità di collaborazione in futuro” ha detto ancora il primo cittadino di Milano (che della Scala è anche il presidente) dopo il Cda, ribadendo anche, a tal proposito, la sua fiducia al sovrintendente Alexander Pereira che per Sala al momento rimane al suo posto e “non è in discussione”. Dunque, dopo le polemiche e lo scontro che lo stesso sindaco aveva avuto col governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito all’ingresso dei sauditi nel Consiglio del teatro, per adesso l’ipotesi decade in base a quella che sarebbe stata una decisione presa all’unanimità.

CDA SCALA RESPINGE OFFERTA DEI SAUDITI

“La decisione del Consiglio di oggi è stata netta e precisa, cioè i fondi che sono arrivati senza che il Cda fosse al corrente verranno restituiti” ha aggiunto Beppe Sala a margine della riunione, precisando che l’incontro di oggi pone automaticamente fine a tutte le speculazioni giornalistiche e politiche che parlavano di un oramai imminente ingresso dei sauditi. Incontrando la stampa, il sindaco di Milano ha pure spiegato che però questo non implica che ci siano pregiudizi verso gli esponenti di quel Governo anche perché a suo giudizio “se facessimo l’elenco dei Paesi con cui non si parla per una serie di ragioni, questo sarebbe probabilmente lungo…”. Non a caso, proprio a voler rimarcare come i rapporti col Regno arabo dall’Asia occidentale siano comunque buoni, Sala ha confermato che la stessa tournée del Teatro alla Scala si farà, “anche perché La Scala ha sempre parlato con tutti i Paesi del mondo e quindi o il nostro Governo ci dà una black list o noi non ci sentiamo di dire di no…”.

