Ricatto con foto hot, 13enne tenta suicidio/ Lodi, svenuta a scuola: denuncia 15enne

Un 15enne la ricatta con delle foto hot fatte mesi fa e lei, 13 anni e frequentante la scuola di Lodi, decide di farla finire minacciando il suicidio: per fortuna prima di farlo ha scritto un biglietto ad una insegnante che in tempo è riuscita a salvarla, ma resta che il tema del cyberbullismo – al netto delle “mode mediatiche” che purtroppo imperversano – è tutt’altro che una “bufala”. «Mandami altre foto nuda o queste le faccio avere a tuo padre», le avrebbe scritto nell’ultimo messaggio inviato il 15enne ricattante lo scorso venerdì. A quel punto la piccola 13enne, sconvolta dalla vergogna, pensa di farla finita per sempre in una sproporzione di reazione che purtroppo non priva di valore e di gravità il ricatto perpetratole: come spiega il Corriere della Sera, «È stata soccorsa dagli insegnanti e dai compagni di classe, mentre gli agenti della polizia di Lodi interrogavano diversi coetanei e sequestravano almeno tre smartphone». In una sorta di gioco-flirt tra adolescenti, la ragazzina aveva deciso di inviare le sue foto hot al 15enne ripetente che frequenta la sua stessa scuola: un modo per fare “cose da grandi”, avrà pensato, ma nulla di più illusorio purtroppo l’attendeva di lì a poco.

IL RICATTO E IL TENTATO SUICIDIO

Lui ha approfittato delle immagini per ricattarla e chiederne altre, sotto la minaccia di diffonderle attraverso i social o peggio di mandarle ai genitori: la 13enne allora ha pensato al suicidio, ha scritto al biglietto ma in preda al panico è svenuta in classe. Ci hanno messo poi poco, grazie all’aiuto dell’insegnante, a ricostruire l’intera drammatica vicenda: «Gli uomini della squadra mobile di Lodi hanno trovato le immagini in questione su uno dei cinque cellulari sequestrati a scuola e poi consegnati alla questura» rilancia sempre il Corriere della Sera, edizione Milano. Un ennesimo caso di cyberbullismo misto a “sexting” che fa discutere sia sul piano penale che su quello educativo-sociale: non bastano i proclami, nemmeno in quella scuola che pare essere virtuosa proprio nella lotta contro cyberbullismo e i pericoli della rete, come riferito dalla presidente Stefania Manin. Da un anno circa viene tenuto un progetto sul tema proprio in quella scuola eppure non è bastato né per prevenire né per evitare il diffondersi della stupida e pericolosa moda del sexting tra adolescenti. Il 15enne è stato denunciato per estorsione e diffusione di materiale pedopornografico ma il caso, di certo, non finisce qui.

