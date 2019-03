SAN GIUSEPPE/ Il 19 marzo si celebra il padre putativo di Gesù, protettore dei papà

Il 19 marzo si celebra San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Non sappiamo molto sulla sua vita e quello che sappiamo di lui lo dobbiamo agli scritti religiosi, in quanto nessun altro scrittore ebbe modo di raccogliere le sue memorie e documentare la sua vita prima di aver avuto a che a che fare con la beata Vergine Maria. Quest’ultima ebbe modo di trovare in San Giuseppe l’uomo che l’avrebbe sostenuta, protetta e che si sarebbe occupato di lei senza chiedere nulla in cambio, diventando così il suo compagno fedele, nonché sposo terreno. Le sacre scritture ci raccontano come, seppur inizialmente, San Giuseppe era completamente all’oscuro dell’opera dello Spirito Santo che agì su Maria per farle avere il figlio di Dio, tant’è che stava seriamente pensando di allontanarla e di non riconoscere in lei più la sua sposa. Ma data la devozione e l’amore che San Giuseppe aveva riposto in Maria e nel loro rapporto, nostro Signore mandò un angelo a rilevare come fossero andate le cose e il disegno divino che Lui aveva per Maria e anche per Giuseppe che accettò di buon grado e assecondò il tutto, facendo quello che gli era stato chiesto e rimanendo al fianco di Maria senza avanzare alcuna pretesa. Difatti, fu il primo ad amare il figlio di Dio prima di molti altri, insieme alla Beata Vergine Maria, e grazie all’avvertimento dell’Angelo Gabriele durante il sogno riuscì a salvare la stessa Maria e Gesù dalla persecuzione in atto, portandoli sani e salvi in Egitto. Una volta che la situazione si acquietò, fu nuovamente avvertito dall’Angelo Gabriele, e tornò in Patria. Morì a Nazaret, con sua moglie Maria e Gesù al suo capezzale. Per quello che ha fatto San Giuseppe è ritenuto il protettore dei padri e dei moribondi.

SAN GIUSEPPE, LE CELEBRAZIONI

San Giuseppe è una festa particolare ed è forse uno dei santi di cui la festa è più sentita per ovvie ragioni. Durante le sagre si è soliti mangiare le famose zeppole, ovvero, questo dolce molto morbido costituito da crema e ciliegina all’amarena nella sua versione più classica, anche se sono molte le varianti. Non ci sono liturgie o festeggiamenti particolari, ma durante i pasti che si effettuano durante questo prezioso giorno, non può mancare questo dolce buonissimo, quasi come se fosse un iter ormai assodato e di cui non si può fare a meno. Durante le messe in questo particolare giorno, vengono dedicate a lui diverse preghiere che ricordano come non sarebbe stato possibile per il figlio di Dio farsi spazio nella vita terrena, continuando a vivere e a far sì che il messaggio e la grazia divina potesse far parte della vita di tutti i giorni, e potesse essere riconosciuta e tramandata fino ai giorni nostri. San Giuseppe è patrono della Chiesa Cattolica, dei padri e degli artigiani.

