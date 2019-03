Varsavia, 24enne italiano morto/ Salvatore Cipolletti precipitato dal 5° piano

Un giovane ragazzo italiano è morto nelle scorse ore in Polonia, precisamente a Varsavia. Si trovava in vacanza con amici, quando è precipitato dal quinto piano dell’appartamento in cui soggiornava. Stando a quanto riferito dai principali quotidiani in queste ultime ore, la vittima si chiamava Salvatore Cipolletti, aveva 24 anni ed era originario di Ponsacco, comune di circa 15mila abitanti situato in provincia di Pisa, Toscana. Un volo tremendo quello di Salvatore, di circa 15 metri, e l’impatto con il suo non ha lasciato scampo allo stesso, morto sul colpo nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza. Mistero attorno alla sua morte, visto che al momento le forze dell’ordine locali non sanno spiegare cosa sia accaduto. Il giovane si trovava in vacanza con amici dallo scorso 7 marzo, precisamente due ragazzi originari della stessa zona, e la morte è avvenuta il 9 marzo, ma diffusa dalla stampa locale solamente in queste ore.

VARSAVIA, 24ENNE ITALIANO MORTO

Pare che il decesso sia giunto durante la serata di sabato scorso, mentre all’interno dell’appartamento preso in affitto vi erano gli altri due amici italiani, nonché due giovani polacchi. La chiave è cercare di capire cosa sia successo negli attimi primi della caduta mortale: Salvatore è stato spinto di proposito, o è precipitato per un’azione maldestra? Domande a cui le forze dell’ordine cercheranno di dare risposte concrete, e le autorità polacche stanno indagando a 360 gradi senza escludere alcuna ipotesi, dall’incidente, all’abuso di sostanze stupefacenti o di alcol, fino all’omicidio. La salma del 24enne pisano, come riferisce l’edizione online di Leggo, non è stata ancora restituita ai famigliari, e i parenti della vittima sono in Polonia con l’assistenza costante dell’ambasciata italiana a Varsavia. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia dopo di che il corpo di Salvatore potrà rientrare in Italia assieme ai famigliari, ovviamente sconvolti per questa immane tragedia a loro capitata.

