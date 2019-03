Camion di idrogeno prende fuoco su autostrada A7/ Tratto chiuso a Bolzaneto

Momenti di grande tensione questa mattina sull’autostrada A7 Serravalle-Genova intorno alle ore 13, quando un camion che trasportava bombole di idrogeno ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto il tir portando alla chiusura del tratto compreso fra Bolzaneto e il bivio con l’A12 verso Genova. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, che in pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme. Visto il pericoloso carico trasportato dal tir, l’immediatezza dei soccorsi si è rivelata decisiva per evitare una possibile deflagrazione dagli esiti inauditi. Non è un caso che alcune delle persone occupanti i mezzi immediatamente alle spalle del furgone siano state fatte scendere dalle loro auto e “scortate” a piedi – come riferito da Il Secolo XIX – dai soccorritori in un’area di sicurezza.

CAMION DI IDROGENO A FUOCO SULLA A7

Per il momento non ci sono notizie di feriti per l’incendio che ha interessato un camion che trasportava bombole di idrogeno mentre percorreva l’autostrada A7 Serravalle-Genova all’altezza del km 126, ma le maggiori conseguenze hanno interessato soprattutto la viabilità. Come sottolineato da Il Secolo XIX, per mettere in sicurezza l’intera zona si è resa necessaria la chiusura del tratto con uscita obbligatoria a Bolzaneto per chi viaggia verso Genova. Da qui la formazione di oltre due chilometri di coda tendenti all’aumento mentre dall’altra parte, in direzione di Milano, si sono verificati rallentamenti tra Bolzaneto e il bivio con la A12. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche ambulanze, personale di Autostrade per l’Italia e polizia Stradale.

