Uccise in preda a tempesta emotiva/ La corte dimezza la pena: da 30 a 16 anni

Era in preda ad una tempesta emotiva quando ha ucciso la sua fidanzata, e per questo il giudice ha ridotto la sua pena da 30 anni a 16. Sta facendo discutere, e non poco, la sentenza della corte d’appello di Bologna, che ha quasi dimezzato la durata del carcere per Michele Castaldo, 57enne di Cesena omicida reo-confesso di Olga Matei. La 46enne moldava venne strangolata dal suo aguzzino il 5 ottobre del 2016 a Riccione, in provincia di Rimini, un assassinio brutale per cui lo stesso Castaldo era stato condannato a 30 anni in primo grado dal Gup di Rimini per l’omicidio con l’aggravante dei motivi futili e abietti. Il pg Paolo Giovagnoli, di fronte alla corte di assise di appello bolognese, aveva chiesto lo scorso 16 novembre la conferma della pena, ma i giudici l’hanno ridotta concedendo le attenuanti generiche.

UCCISE IN PREDA A TEMPESTA EMOTIVA

Come si legge nella motivazione della sentenza, la decisione di dimezzare gli anni di carcere è stata presa prima di tutto a seguito della confessione dello stesso omicida. Secondariamente, si legge che la gelosia provata dall’uomo determinò in lui, «a causa delle sue poco felici esperienze di vita una soverchiante tempesta emotiva e passionale che si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio». Una condizione che secondo i giudici è stata ritenuta «idonea a influire sulla misura della responsabilità penale». Un caso che fa discutere, visto che Castaldo avrebbe dovuto inizialmente scontare l’ergastolo, poi ridotto a 30 anni con il rito abbreviato. Ora l’ulteriore riduzione della condanna a 16 anni, che potrebbero diminuire nuovamente tenendo conto dello sconto applicabile per buona condotta di 45 giorni ogni semestre. Olga e Michele si frequentavano da solo un mese, e la vittima voleva troncare la relazione con quell’uomo che le manifestava troppa insicurezza: non ce la farà mai, morirà fra le mani di quello sconosciuto.

