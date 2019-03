Equinozio di primavera 2019/ Oggi 20 marzo: perché non il 21 (e arriva la Superluna)

Potete salutare l’inverno e dare il benvenuto alla nuova stagione: oggi 20 marzo cade l’equinozio di primavera, per la precisione alle 22.58 ora italiana. E quindi non più il 21, la data che era riconosciuta convenzionalmente come passaggio dall’inverno. Perché è stata decisa questa variazione e la primavera non comincia il 21 marzo? Il motivo è più o meno lo stesso per il quale l’inizio dell’autunno 2018 è passato dal 21 al 23 settembre. “Colpa” del calendario gregoriano che non misura “al millesimo” la rotazione della Terra intorno al Sole. Il nostro pianeta ogni anno non impiega esattamente 365 giorni per ruotare intorno al Sole, ma ci mette in realtà 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi. Quindi, un anno e sei ore. Per motivi di praticità, questo tempo è stato approssimato a 365 giorni. Ma quelle sei ore non compaiono mica nel nulla… Vengono recuperate ogni quattro anni con l’aggiunta del 29 febbraio nell’anno bisestile. Eppure resta un margine d’errore legato al fatto che il calendario gregoriano si basa sull’anno tropico o solare, non coincide dunque con quello siderale.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA OGGI 20 MARZO 2019, E ARRIVA LA SUPERLUNA

Proprio per recuperare anche questo disallinamento, gli anni centenari non vengono considerati bisestili. Ma non è sufficiente, perché il divario resta e comporta che i fenomeni astronomici non cadano sempre nella stessa data, come appunto per l’equinozio di primavera. Ma perché si chiama così? Il termine deriva dal latino “aequa-nox”, che vuol dire “notte uguale”, che si riferisce alla durata della notte uguale a quella del giorno. L’equinozio è dunque il momento della rivoluzione terrestre in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore e in cui la Terra viene colpita perpendicolarmente dai raggi solari. E questo fa sì che il periodo diurno e quello notturno siano uguali, di dodici ore ciascuno. Quest’anno l’equinozio di primavera sarà accompagnato da un altro evento, la Superluna, uno straordinario evento visibile infatti tra il 20 e il 21 marzo, in particolare alle 2:44 del 21 marzo. Vi consigliamo di sistemarvi per l’occasione in un posto lontano dalle luci artificiali per osservare al meglio la Superluna.

