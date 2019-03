Carolina Orlandi, chi è la figlia di David Rossi/ “Scrivere di lui è stata una cura“

David Rossi non è il padre biologico di Carolina Orlandi, ma per la giovane è un particolare irrilevante. Da anni combatte per scoprire la verità sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Mps, marito di sua madre, Antonella Tognazzi. La sua ostinazione potrebbe portare il caso ad una svolta: ha infatti annunciato che l’inchiesta sulla morte di David Rossi forse sarà riaperta. La giovane, che ha studiato comunicazione e giornalismo prima all’Università di Siena e poi alla Scuola Holden di Torino, ha scritto un libro per il padre, “Se tu potessi vedermi ora”, nel quale ha parlato di lui come di un uomo colto e ironico, integro e taciturno, a volte tormentato dai suoi fantasmi, ma pieno di passioni. «All’inizio buttarsi nei ricordi è stata una violenza. Ma anche rivedere le immagini del volo di David filmate dalle telecamere di sorveglianza lo era stato. Poi scrivere è diventata una cura», ha raccontato Carolina Orlandi in un’intervista a Sette del Corriere della Sera. Si è approcciata alla scrittura del libro con la rabbia di una ragazza che vuole verità e giustizia, ma lo ha concluso con la consapevolezza di aver ridato dignità a suo padre David Rossi.

CAROLINA ORLANDI, CHI È LA FIGLIA DI DAVID ROSSI

Proprio il libro le è valso un premio: Carlina Orlandi è infatti la vincitrice dell’edizione 2018 del Premio Stresa di Narrativa. «Sono felicissima che abbiate scelto questo libro spesso incontrato pregiudizi perché si parla di storia di cronaca. Ho parlato spesso dell’indifferenza ma sono contenta voi non siate rimasti indifferenti alle mie parole e alla mia esigenza di verità», il commento della figlia di David Rossi. Carolina Orlandi, come recita la biografia sul sito della Mondadori, che ha pubblicato il suo libro per David Rossi, è impegnata nella narrazione scritta e audiovisiva intorno alle vittime di giustizia e alle loro storie. Nei mesi scorsi si è parlato dell’ingresso della figlia della vedova di David Rossi in Mediaset. Dopo il tour in tutta Italia con il suo libro, avrebbe cominciato la sua esperienza lavorativa in redazione. In prima fila nella battaglia per fare luce sulla morte dell’ex manager, è pronta a lottare ancora per la riapertura delle indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA