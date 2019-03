De Vito arrestato, Mezzacapo “no tangenti ma compensi”/ M5s Roma, Raggi vs Lombardi

Marcello De Vito non risponde al Gip nell’interrogatorio di garanzia andato in scena oggi, il giorno dopo il “terremoto” in casa M5s Roma con l’arresto del Presidente dell’Assemblea in Campidoglio: la notizia filtra appena dopo mezzogiorno, con il leader degli “ortodossi grillini” della Capitale che si riserva di rispondere nei prossimi interrogatori, come annunciato dal suo legale. Ha parlato invece Camillo Mezzacapo, avvocato romano arrestato per corruzione nell’ambito di uno dei filoni di inchiesta sul nuovo stadio della Roma. In una intercettazione dello scorso 4 febbraio, riporta Repubblica, parlava con De Vito e diceva «Questa congiunzione astrale tra… tipo l’allineamento della cometa di Halley… hai capito cioè… è difficile secondo me che si verifichi… noi Marcè dobbiamo sfruttarla sta cosa, secondo me guarda ci rimangono due anni». Ebbene, oggi davanti al Gip Mezzacapo spiega «Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione. La mia era solo un’attività di natura professionale e non ci sono mai state sovrapposizioni con il ruolo politico di Marcello De Vito». Ricordiamo che assieme Mezzacapo e l’ex M5s, dopo l’espulsione immediata sancita ieri da Luigi Di Maio, gli altri arrestati ieri sono Fortunato Pititto e Gianluca Bardelli (indagati invece Giuseppe Statuto e i fratelli Claudio e Pierluigi Toti).

LO SCONTRO TRA VIRGINIA RAGGI E ROBERTA LOMBARDI

L’indagine giudiziaria ovviamente proseguirà con le parole di De Vito che a questo punto si riveleranno assai importanti anche per capire lo status di “ammissione” o di “rifiuto” di tutte le accuse piovute in queste ore attorno all’ormai ex Presidente della Assemblea in Campidoglio. È chiaro però che l’arresto di Marcello De Vito è prima di tutto un terremoto politico interno al Movimento 5 Stelle, per due semplici motivi: in primis le opposizioni e la stessa Lega vedono avvicinarsi sempre più il baratro per Virginia Raggi e la gestione finora tutt’altro che positiva della Amministrazione di Roma Capitale, e anche per questo Di Maio ha provato ieri ad allontanare l’arrestato da ogni coinvolgimento col M5s. In secondo luogo, è scontro apertissimo tra le due storiche “correnti” grilline interne al M5s laziale: da un lato la sindaca Raggi, dall’altra la “nemica” e pasionaria Roberta Lombardi, di cui De Vito era un fedele amico e braccio destro, Ieri a Porta a Porta la prima cittadina di Roma ha detto di essere andata su «tutte le furie dopo l’arresto di De Vito. Quando si lavora tanto per contrastare mafia capitale e ci si mette la faccia, come fatto con i Casamonica, che abbiamo sgomberato, vedere che chi doveva giocare in squadra con te gioca con l’avversario fa male». Ma è la distanza messa tra lei e De Vito ad aver fatto andare su tutte le furie la Lombardi: prima la Raggi sentenzia «È noto a tutti che lui e Roberta Lombardi non mi amavano molto», poi arriva la replica secca «Meschine insinuazioni in un momento così difficile per il Movimento a Roma. A #DeVito dissi di dimettersi se indagato nell’indagine sullo Stadio. Altri hanno invece dato piena fiducia a Giampaoletti indagato per concussione per la vicenda Ama. Io non faccio sconti a nessuno!».

