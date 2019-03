Lucifero e Messia, i ‘nuovi’ nomi/ In Scozia i figli non si chiamano più come i nonni

I nomi di battesimo bizzarri sono ormai una realtà da tempo, da quando genitori fan si sono messi a chiamare i propri figli con i nomi dei loro attori, sportivi o cantanti preferiti. Che qualcuno però dia come primo nome il cognome di un leader politico, supera il bizzarro e appare alquanto trasse (e sicuramente non sarà possibile battezzarlo). E’ quello che è successo in Scozia nel corso del 2018, secondo il National Records of Scotland, l’agenzia governativa dove si inseriscono le registrazioni civili, i censimenti e le statistiche demografiche. Ne sono nati 47.785 e a quanto pare uno dei preferiti è Corbyn con la variante Corbyn-Bleu (non cordon bleu…), il cognome del leader del Partito laburista inglese. Si spiega con la popolarità che quel partito ha assunto negli ultimi tempi nel Regno Unito in contrapposizione al conservatore, sostenitore della Brexit. Però ci sono anche quelli che sono stati chiamati Fantastico, Suora (in italiano, non si sa perché) e Pepper, che è uno dei personaggi della nota serie televisiva gli Avengers, diventato anche un film. Ma c’è anche la sfida tra bene e male: c’è infatti chi ha chiamato il figlio Lucifero, per fortuna un’altra coppia ha chiamato il figlio Messia, così sarà una bella lotta se i due bambini dovessero mai incontrarsi da grandi. Va detto che i classici Jack e Olivia godono ancora della preferenza. “Non ci sono regole, i genitori possono chiamare i bambini come preferiscono – ha detto Karen Watson, membro del Consiglio di Edimburgo -. Siamo abituati a stranezze, in realtà ci sono solo un paio di casi controversi (quelli ispirati al diavolo e a Cristo, ndr) ma, se non sono offensivi, non possiamo opporci”.

LA CITTA’ DEI NOMI STRANI

Va detto che Lucifero oltre a designare il demonio significa “portatore di luce” il che è un gran bel nome. Si pensi poi che noi in Italia abbiamo avuto come rappresentante ufficiale della Casa reale dei Savoia in esilio, un Lucifero, il marchese Falcone Lucifero, di cui non si sa se fosse più bizzarro il nome o il cognome. E pensare che una volta si battezzavano i figli con i nomi dei nonni. In Italia però, a differenza della Scozia, si fa attenzioni ai nomi: la legge infatti tutela bambini che da grandi potrebbero trovarsi in imbarazzo per il nome scelto dai genitori, ad esempio tempo fa ci furono polemiche per una coppia che voleva chiamare la figlia Blu, anche perché si rischia abbinamenti imbarazzanti con il cognome. Naturalmente ci sono i folli, come la coppia inglese che battezzò il figlio Adolf Hitler. Comunque per chi si trovasse in questa condizione, si può sfogare partecipando al raduno internazionale dei nomi rari che si tiene tutti gli anni a Huerta del Rey in Spagna, cittadina che ha il record mondiale dei nomi strambi.

