Terremoto oggi a Parma, M 3.0/ Ultime scosse Ingv: paura a Borgo Val di Taro

Terremoto a Parma, M 3.0: paura a Borgo Val di Taro, epicentro del sisma registrato alle 22.42 da Sala Sismica Ingv-Roma. Come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata registrata ad una profondità di otto chilometri, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.49, 9.84. I Comuni maggiormente interessanti dal terremoto sono Borgo Val di Taro e Valmozzola, ma il sisma ha raggiunto anche tutte le località limitrofe: parliamo di Albareto, Berceto, Pontremoli, Compiano, Zeri, Bedonia, Tornolo, Solignano, Bardi, Filattiera, Mulazzo, Varsi. Per quanto riguarda le città più grandi, coinvolte a diversi chilometri di distanza La Spezia (42 chilometri), Carrara (50 chilometri) e Parma (53 chilometri).

TERREMOTO PARMA: NON REGISTRATI FERITI O DANNI

Dopo la scossa che ha colpito Bologna appena cinque giorni fa, con la stessa magnitudo 3.0, anche Parma ha dovuto fare i conti pochi minuti fa con un sisma. Per il momento non sono stati registrati feriti o danni, ma sono attese conferme nel corso delle prossime ore. Sui social network sono apparsi i primi messaggi per segnalare la scossa, avvertita indistintamente da parte della popolazione locale: «#Terremoto adesso Appennino parmense Borgotaro: un forte boato sembrava una bomba ma niente danni», «Sentito anche a #pontremoli», «Qui Valmozzola, si è sentito», «#terremoto a Parma sulla Cisa, breve scossa». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, ricordiamo che per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.

