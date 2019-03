Verbania, auto travolge famiglia su ponte Intra/ Morto nonno, gravi mamma e bimbo

Una tragedia familiare è avvenuta a Verbania ieri notte, poco prima della mezzanotte quando una felice passeggiata in un bella serata primaverile si è trasformata in una terribile disgrazia: come racconta oggi la Stampa, un’auto all’improvviso è piombata sul marciapiede dove nonno, nonna, mamma e piccolo bimbo di 20 mesi sul passeggino stavano tranquillamente tornando da Pallanza al centro di Intra, sul ponte di collegamento della provincia verbana. Impazzita e senza controllo, l’auto ha colpito la famiglia alle spalle di fatto schiacciandoli contro il parapetto; un morto (il nonno, Gianni Agosti di 54 anni), mentre gravissime sono la madre 34enne e il bambino poco più che neonato, trasferiti con l’eliambulanza all’ospedale a Novara. In codice giallo anche la nonna (58 anni, suocera della donna gravissima), ricoverata a Verbania con fratture multiple. La Ford Fusion che veniva da Pallanza per motivi ancora tutti da scoprire ha perso il controllo e il 25enne alla guida non è riuscito a quel punto ad evitare, causa la forte velocità, l’impatto tremendo con la famiglia in passeggiata.

DRAMMA A VERBANIA: FAMIGLIA DISTRUTTA

Una traiettoria assolutamente insensata, visto che schizza verso sinistra attraversando la corsia opposta e schiantandosi contro il parapetto proprio dove passava la famiglia Agosti in direzione Intra. Secondo la Stampa, la prima ipotesi degli inquirenti sarebbe quella di un malore del ragazzo che si trova alla guida: evitato solo di un soffio un incidente anche con l’auto che veniva nel senso opposto, una Smart che all’ultimo è riuscita a scansare la Fusion ed evitare un bilancio forse ancora più grave. L’autista è sotto choc e non è riuscito a parlare con la polizia dopo l’incidente: verrà valutato nelle prossime ore il cosa abbia causato l’eventuale malore e se vi siano esiti positivi dagli esami di rito tossicologici.

