Violenta 18enne nella notte: arrestato migrante/ Minacce con vetri di una bottiglia

Notte da incubo per una giovanissima ragazza violentata a Torino dopo essere rimasta vittima di una aggressione. E’ successo poco prima dell’alba di oggi, domenica 24 marzo all’esterno di una discoteca nei pressi del Parco del Valentino, nel capoluogo piemontese. A darne notizia è il quotidiano La Stampa nell’edizione online, anche se al momento le informazioni sul nuovo fatto di violenza risultano ancora scarne. “Ero al Valentino, un uomo mi ha violentata”, sono state le prime parole della vittima, una neo maggiorenne torinese, ai poliziotti prontamente intervenuti sul posto e che hanno evitato che una aggressione già terribile potesse avere conseguenze ancora peggiori. La ragazza è stata poi trasportata al pronto soccorso del Cto al quale si è rivolta intorno alle 4 di questa mattina e anche ai sanitari ha ribadito la medesima versione già fornita alle forze dell’ordine.

VIOLENTA GIOVANE 18ENNE FUORI DALLA DISCOTECA: ARRESTATO MIGRANTE

Grazie alla prontezza con la quale i poliziotti sono riusciti a giungere in soccorso della 18enne vittima di violenza, è stato possibile identificare e bloccare in breve tempo il presunto responsabile dello stupro. Secondo una prima ricostruzione, la neo maggiorenne sarebbe stata minacciata con dei pezzi di vetro di una bottiglia da parte di uno sconosciuto che l’ha sorpresa all’esterno di una discoteca di Torino. L’aggressore però non aveva intenzione di rapinarla, bensì di violentarla, come poi sarebbe drammaticamente accaduto. La polizia ha poi scoperto che l’uomo aveva anche tentato la fuga. Il presunto stupratore è stato rintracciato tra i viali che costeggiano corso Massimo D’Azeglio. Si tratterebbe di un migrante di origine africana, di circa 30 anni e nato in Guinea. Il soggetto pare fosse già finito nei guai in passato. Sarebbe irregolare sul territorio italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA