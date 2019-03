Xi Jinping a Palermo “Qui milioni di cinesi in futuro”/ Alle 10 la partenza per Nizza

Dopo la tappa a Roma, il presidente della Cina, Xi Jinping, si è spostato da ieri pomeriggio a Palermo. Accompagnando dai massimi rappresentati politici della città e della regione Sicilia, il numero uno di Pechino ha visitato il Palazzo dei Normanni, concludendo il suo tour dicendo con un buon auspicio: «Vedrete, da domani, che ci saranno molti più turisti del mio Paese in questa città». Parole senza dubbio significative, uno spot che non ha prezzo tenendo conto che Xi Jinping rappresenta circa un miliardo di persone, un/sesto dell’intera popolazione mondiale. Xi è atterrato ieri a Punta Raisi, sul suo Boeing 747 dell’Air China, con la delegazione “monstre” da quattrocento persone che l’ha accompagnato nel suo viaggio in Italia. Un viaggio voluto dallo stesso presidente cinese come omaggio al collega Sergio Mattarella, originario proprio di Palermo. «Ho apprezzato dall’alto Palermo, sono contento di poterla conoscere», le prime parole di Xi una volta sceso dall’aereo.

XI JINPING A PALERMO “QUI MILIONI DI CINESI IN FUTURO

Quindi il tour in una città blindata, fra divieti di sosta e di accesso, poliziotti, elicotteri e volontari. Un Palazzo dei Normanni che impressiona la first lady cinese, che scatta numerose foto, nonché il marito: «E’ davvero un palazzo non comune in Europa. Sarebbe perfetto nella Via della Seta: la visita qui è stata preziosa». Quindi, a conclusione del breve tour, le parole d’affetto di Xi «questi tesori meritano di essere visti. Sono certo che in futuro verranno tanti miei connazionali». Presente anche Musumeci, il numero uno della regione: «Intercettare la Via della Seta significa avere infrastrutture – dice il governatore siciliano – agli appuntamenti si arriva puntuali e preparandosi. Quindi dobbiamo subito sederci attorno a un tavolo col governo nazionale e capire cosa vogliamo fare della Sicilia nella Via della Seta e organizzarci di conseguenza per individuare le priorità e investire su quelle». Fra meno di un’ora, alle ore 10:00, Xi lascerà Palermo e l’Italia per volare in Francia, a Nizza, dove incontrerà Macron.

