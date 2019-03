Accordo Cina-Italia sulla Via della Seta/ Conte “Relazioni siano più efficaci”

Sono stati firmati gli accordi fra Cina e Italia, l’intesa sulla famosa “Via della Seta” giunta in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma. Dopo l’incontro di ieri con Mattarella, il massimo rappresentante del governo di Pechino ha fatto visita al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in quel di Villa Madama. Sono ventinove, come già anticipato in precedenza, le intese per cui è stata apposta la firma delle due delegazioni ministeriali, per un valore che oscilla fra i 2.5 e i 7 miliardi di euro, ma che ha un potenziale di almeno 20 miliardi. Così il premier Conte nel corso del bilaterale con Xi: «Italia e Cina devono impostare relazioni più efficaci e costruire meglio rapporti che sono già molto buoni». Presente anche il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, che ha sottoscritto la parte italiana, mentre dall’altra parte del tavolo, come ricorda l’edizione online di Repubblica, vi era il numero uno della National Development and Reform Commission, He Lifeng.

ACCORDO CINA-ITALIA SULLA VIA DELLA SETA

Dopo il Memorandum d’Intesa fra le due nazioni, Italia e Cina hanno sottoscritto una serie di intese, come ad esempio l’eliminazione delle doppie imposizioni, firmata da il ministro dell’Economia Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Wang Yi, nonché il protocollo sui requisiti fitosanitari riguardanti l’esportazione di agrumi dall’Italia, siglato dal ministro Gian Marco Centinaio e l’ambasciatore della Repubblica popolare cinese, Liu Ruiyu. Quindi sono giunte le firme dell’aziende, leggasi i manager di Eni, Cdp e Snam, importanti realtà che operano in connubio fra le due nazioni. Assenza pesante, quella del ministro dell’interno Matteo Salvini, che parlando da Cernobbio ha fatto sapere «Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato», aggiungendo altresì di essere comunque contento della visita del presidente cinese e dell’apertura dei mercati, purchè sia a parità di condizioni.

