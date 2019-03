Cesare Battisti ha ammesso i 4 omicidi/ “Chiedo scusa, non farò nomi: guerra giusta”

Per la prima volta da quando è stato indagato e poi condannato, Cesare Battisti ha ammesso parte dei suoi crimini davanti ai giudici, in particolare i 4 omicidi per cui è considerato mandante all’interno delle tristemente note operazioni terroristiche dei Pac: arrestato lo scorso gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, l’ex terrorista “rosso” ha ammesso davanti al pm di Milano Alberto Nobili nel carcere di Oristano di essere responsabile dei 4 omicidi per cui è stato condannato. L’ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, ricordiamo, è stato condannato in via definitiva per due omicidi commessi materialmente e due in concorso: il maresciallo degli Agenti di Custodia Antonio Santoro (ucciso a Udine il 6 giugno 1978), il gioielliere milanese Pierluigi Torregiani e il commerciante Lino Sabbadin uccisi entrambi il 16 febbraio 1979, uno a Milano e l’altro a Mestre; infine, l’agente della Digos Andrea Campagna, assassinato a Milano il 19 aprile 1978. Secondo i primi report dell’interrogatorio davanti al pm, Cesare Battisti avrebbe sostenuto che si trattava comunque «di una guerra giusta, ma dopo 37 anni di latitanza e l’arresto in Bolivia ho chiesto scusa per il dolore arrecato ai familiari».

PROCURATORE DI MILANO “AMMISSIONE FA GIUSTIZIA”

Ha reso tutto noto il pm di Milano Nobili, spiegando come Cesare Battisti nel suo interrogatorio abbia confermato «i 4 omicidi, i 3 ferimenti e una marea di rapine e furti per autofinanziamento, corrisponde al vero». L’ex terrorista ha però anche aggiunto che quella si trattava di una guerra giusta, «ma io parlo delle mie responsabilità, non farò i nomi di nessuno» aggiunge Battisti che ora dovrà scontare l’ergastolo nelle carceri italiane, nell’attesa delle eventuali decisioni sul fronte degli accordi vincolanti con il Brasile (qui un breve focus, ndr). Da ultimo, spiega ancora Nobili, Cesare Battisti «si è avvalso della sue dichiarazioni di innocenza per ottenere appoggi dell’estrema sinistra in Francia, Messico e Brasile, e dello stesso Lula». Secondo il procuratore di Milano Francesco Greco, l’ammissione dell’ex terrorista fatta davanti ai pm «fa giustizia di tante polemiche che ci sono state in questi anni, rende onore alle forze dell’ordine e alla magistratura di Milano e fa chiarezza su un gruppo, i Pac, che ha agito dalla fine degli anni ’70 in modo efferato»

