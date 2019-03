Daniela Bani, Chaambi Mootaz può tornare libero?/ “I suoi due figli ora lo odiano”

Chaambi Mootaz può tornare libero dopo aver ucciso la moglie Daniela Bani con 39 coltellate? Il rischio è concreto visto che la Tunisia ha negato l’estradizione in Italia del proprio cittadino, ma potrebbe arrivare la condanna definitiva in Cassazione che costringerebbe l’uomo a scontare 30 anni di carcere nel suo Paese di origine. Una corsa contro il tempo dunque. «È stata chiesta l’estradizione, c’è anche un mandato di cattura internazionale, ma purtroppo gli accordi tra Italia e Tunisia risalgono al 1967 e non parlano di estradizione. Noi stiamo combattendo e facendo pressioni al governo», ha dichiarato a La Vita in Diretta il legale della famiglia di Daniela Bani. In studio anche la mamma: «Quando sono venuti in Italia ha cominciato a fare di tutto. Non la lasciava uscire da sola, era geloso e possessivo». Il figlio maggiore della coppa vedeva cosa accadeva. «Quel giorno era in casa e ha sentito tutto. Ha avuto un blocco e poi ha scritto tutto in un tema (che è stato letto in Appello, ndr). Sarà dura per lui, il piccolo non ha sofferto come lui», ha raccontato la mamma di Daniela Bani.

DANIELA BANI, CHAAMBI MOOTAZ PUÒ TORNARE LIBERO?

Anche la zia di Daniela Bani aveva intuito che le cose tra la nipote e Chaambi Mootaz andavano sempre peggio. «Daniela sembrava felice, diceva sempre che andava tutto bene, ma non era così. A volte l’ho vista con dei lividi sulle braccia. Mi diceva che era caduta o aveva sbattuto. Temeva che la famiglia venisse smembrata». Lei ha provato a convincerla a lasciare il marito, soprattutto quando lui è stato arrestato, ma lui l’ha saputo e la zia è stata anche minacciata. «Ho una lettera dove lui mi minaccia perché avevo fatto di tutto per farlo lasciare». La zia ha rivelato in esclusiva il contenuto della lettera: «Leggi questa lettera alla falsa zia e dille che se vuole vivere ancora deve stare lontana dalla mia famiglia, altrimenti ci penso io. Ormai sono un pregiudicato. Se lei prova ancora a girare intorno alla mia famiglia, la rovino per tutta la vita. Non sto scherzando, sono serissimo. Avvisa tua zia prima che sia tardi. Da quando mi hanno arrestato non perdono più nessuno, sono diventato peggio di prima». Ora i figli di Daniela Bani hanno ripreso a vivere, ma continuano a parlare di lei. «Il più grande vuole che buttino la chiave della cella in carcere, il piccolo ha detto che spera che lo ammazzino».

