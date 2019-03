Mégane, massacrata di botte dall’ex/ Video Le Iene, lui nega “le violenze? un cliché”

La storia della giovane Mégane Deutou, giovane 23enne del Camerun giunta in Italia per amore, è stata raccontata dalla trasmissione Le Iene in un servizio di Veronica Ruggeri andato in onda nella puntata di ieri. All’età di 21 anni, una spensierata Mégane conosce su Facebook colui che credeva essere l’uomo della sua vita e se ne innamora perdutamente. Per lei rappresentava “il primo amore pazzo, era come una favola”. Ma in tre anni quella storia d’amore si trasforma ben presto in un vero e proprio incubo. Fu Ivan a inviarla una richiesta di amicizia su Facebook, pur non avendo alcun amico in comune, ma ben presto i due iniziano a chattare per ore. A conquistarla fu la sua dolcezza, ma in poco tempo quell’amore platonico li travolge fino a trasformare la loro storia virtuale in qualcosa di reale. Lui va in Camerun e dopo appena un mese lui le chiede di sposarla: “Ero felice, ero contenta, sapevo che era l’uomo della mia vita”. I due, dopo le nozze, si trasferiscono in Italia ma lui non dice subito ai suoi parenti di essere marito e moglie e per non insospettire la famiglia vivono in due appartamenti separati. Quando finalmente inizia la loro convivenza, quell’idillio iniziale per Mégane si trasforma poco alla volta in un incubo. Mentre lui studia e lavora, lei trascorre le sue giornate in casa da sola. Ivan si rivela essere un uomo opprimente, geloso, quasi ossessivo. Non vuole che lei lavori ed è lui a darle i soldi ma solo se a fine giornata è stata “brava”. “Faceva sempre riferimento al fatto di avermi fatta uscire dalla povertà”, ha raccontato la giovane.

MÉGANE, MASSACRATA DALL’EX: LUI NEGA

Dai racconti di Mégane, Ivan arriva addirittura a farsi dare le password di Facebook per chattare facendo finta di essere lei e poter leggere tutte le sue conversazioni. “Mi feriva dicendomi che avrebbe voluto avere una ragazza vergine, diceva che stavo invecchiando, che ero frigida, voleva cambiarmi”. Arriverà persino a criticare il lavoro della sua pelle. Solo a quel punto Mégane trova il coraggio di chiedere la separazione ma proprio questo a Ivan non va giù e una sera, mentre sono insieme in auto, lui avrebbe perso la testa picchiandola e massacrandola di botte solo perchè avrebbe visto la sua ex moglie mentre guardava le storie di Instagram di un ragazzo. E’ ancora la gelosia ad aver preso il sopravvento nella loro relazione. La ragazza ha raccontato all’inviata de Le Iene le violenze subite, i pugni in pieno viso e le dita in bocca insieme agli insulti: “In quel momento ho visto lo sguardo di qualcuno che ti vuole uccidere”. Mégane è riuscita a reagire e solo a quel punto lui si sarebbe messo a piangere, lasciandola da sola in strada, in piena notte. A soccorrerla è stato un autista di un pullman che l’ha portata in ospedale. Veronica Ruggeri, che ha raccolto le confidenze della giovane in lacrime (che racconta anche di aver subito una violenza sessuale) si è recata da Ivan per raccogliere la sua versione, ma lui nega tutto. “La nostra è stata una relazione sana”, dice, “in cui ci volevamo bene…”. Il giovane nega anche la sua folle gelosia e la violenza in auto. Quindi si è giustificato asserendo “Non ho fatto nulla, non ho abbandonato nessuno, avevo anche io delle lesioni”. Poi ha aggiunto: “Sono il primo ad andare contro la violenza sulle donne. Se è stato un uomo a farle questo, ha avuto un comportamento sbagliato”. Quindi ha chiosato definendo le violenze sulle donne solo un “cliché”, una “moda” che “buca lo schermo”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO



© RIPRODUZIONE RISERVATA