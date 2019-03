Catania, violenza sessuale di gruppo su ragazza americana/ Fermati tre giovanissimi

Un nuovo episodio di violenza sessuale di gruppo, questa volta, a Catania. Tre ragazzi di 19 e 20 anni sono stati fermati con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane straniera. L’episodio risalirebbe allo scorso 15 marzo, e i presunti autori di tale gesto ignobile sarebbero tre giovanissimi, leggasi Roberto Mirabella, di 20 anni, Salvatore Castrogiovanni di 19 anni, e Agatino Spampinato di 19 anni, come riferito da Today. L’accusa nei loro confronti è quella di violenza sessuale di gruppo, e al momento i tre si trovano rinchiusi nel carcere di piazza Lanza, in attesa della convalida d’arresto. La vittima è una ragazza americana che da tre mesi si trova a Catania, dove lavora come babysitter in una famiglia che la ospitava alla pari. La sera dello stupro la giovane si trovava in un bar in via Teatro Massimo, quando è stata avvicinata dai tre di cui sopra: inizialmente le hanno offerto dei drink, poi la loro compagnia si è fatta più pressante, al punto che l’hanno spinta ad entrare di forza nella loro auto.

CATANIA, VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO SU RAGAZZA AMERICANA

Dopo aver bloccato un tentativo della giovane di chiamare il 112, l’auto dei tre si è fermata vicino a piazza Europa, e i giovanissimi hanno abusato a turno della ragazza, riprendendo il tutto con il proprio smartphone. La giovane non si è subito recata dai carabinieri ma la denuncia è stata effettuata il giorno seguente, dopo che la stessa ha contattato la madre e la sorella negli Stati Uniti, nonché la famiglia che la ospita a Catania. A quel punto si è recata presso la stazione di Piazza Verga e con l’aiuto del magistrato di turno e del pool specializzato in questo tipi di reati, ha ricostruito in ogni dettaglio tutta la vicenda, identificando anche gli autori del reato. A smascherare il trio anche un filmato che gli stessi stupratori avevano mandato alla ragazza il giorno dopo, un video che riprendeva le scene di violenza, con annessa didascalia: “Lo rifacciamo?”. I tre sono quindi stati fermati, arrestati, e condotti in carcere, dove si trovano tutt’ora.

