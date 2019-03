Luigi Di Maio a Pomeriggio5/ Violenze donne, Congresso Famiglia, RdC: sfida a Salvini

Domenica il primo vicepremier, martedì il secondo: il Governo è “servito” e apparecchiato nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Come già avvenuto anche negli scorsi mesi, Pomeriggio 5-Domenica Live accolgono Salvini e Di Maio per affrontare i maggiori temi politici d’attualità. Dopo lo scontro in studio avvenuto domenica scorsa con il leader della Lega, oggi è il turno per Barbara D’Urso di preparare la poltrona dell’intervista a Luigi Di Maio, in piene “turbolenze” per i tanti casi interni alla politica nostrana, non da ultimo quel Congresso sulla Famiglia che segna la distanza e lo scontro “sui temi etici” tra Lega e Movimento 5 Stelle. Mentre Salvini ha ribadito l’importanza che «ogni bambino abbia un papà e una mamma», incontrando l’assoluta contrarierà della padrona di casa, oggi Di Maio quasi sicuramente verrà interpellato in merito con le posizioni che sono certamente più concilianti rispetto alle “battaglie” della D’Urso. «Cattolici? Più che destra sono degli sfigati. Quella visione della donna sostanzialmente mero angelo del focolare non rappresenta niente della cultura del M5s. Chi vuole tornare indietro ne risponderà alla storia, neanche agli elettori» spiegava solo pochi giorni fa, salvo poi ribadire ieri che nessun membro del M5s parteciperà all’evento (mentre molti della Lega andranno) perché «non condividiamo lo spirito e i contenuti del tema». Oggi è giunto invece l’endorsement all’evento da parte del Vaticano, il che potrebbe esprimere qualche piccolo imbarazzo per il leader M5s già piuttosto “agitato” per i tanti temi in corso d’opera che certamente saranno affrontati nell’ultima parte di Pomeriggio 5.

GLI ALTRI TEMI A POMERIGGIO 5

Dall’imminente memorandum con la Cina sulla Via della Seta, al Reddito di Cittadinanza che approda nel Decretone in Senato, passando per il decreto Sblocca-cantieri fino alle ben note distanze sulla Tav. I temi (e gli scontri) con Salvini sono moltissimi e per Di Maio l’intervista di oggi servirà anche a ribadire, solo due giorni dopo il suo collega-rivale, il grado della sfida in ottica delle imminenti Elezioni Regionali in Basilicata (per non parlare poi di quelle Europee). Non mancherà di certo un accenno al pacchetto di leggi M5s sul tema della Violenza contro le donne presentate ieri in Parlamento dal Ministro Bonafede e per l’appunto da Di Maio: pene più dure, 14 anni a chi sfregia le donne, e molto altro ancora «Il terreno della libertà delle donne è sicuramente una questione che ci vede distanti dalla Lega. Nessun esponente del Movimento cinque stelle andrà a quell’evento di sabato in cui si dice che la donna deve stare in casa e che sono negazionisti sui femminicidi. Per me la famiglia è sacra ma è sacra anche la libertà delle donne» spiegava ieri il vicepremier. Impossibile poi non trattare l’attualità più stretta, ovvero l’ennesimo caso migranti-porti chiusi dopo l’approdo della nave Mare Jonio (della Ong italiana Mediterranea) nel porto di Lampedusa con a bordo 49 migranti salvati al largo della Libia. Salvini ha ribadito la linea dura, mentre Di Maio ha richiesto una seria verifica sui motivi e le modalità con cui la nave italiana è “sfuggita” dai protocolli imposti dalla Guardia Costiera libica.

