Medico molesta pazienti/ Video, chirurgo già processato per abusi (Le Iene)

Un medico che molesta le sue pazienti al centro dell’inchiesta di Giulio Golia per Le Iene. L’inviato del programma in onda su Italia 1 ha indagato su un chirurgo bariatrico già processato per molestie sessuali nei confronti delle sue pazienti, ma non sembrerebbe aver perso il vizio. Nel breve frammento pubblicato da Golia su Instagram, si vede il chirurgo prendere da dietro una complice, tirandola verso di sé per farle sentire la sua eccitazione massaggiandole anche il seno, mentre la donna esclama: «No, no, dottore no». E successivamente la rabbia dell’inviato de Le Iene nei suoi confronti: «Lo sa che è veramente schifoso quello che fa? Lei fa il chirurgo bariatrico: le strizza le tette, mette la mano nella vagina, le lecca, le fa sentire il pene. Questo secondo lei è deontologicamente corretto?».

MEDICO MOLESTA PAZIENTI, L’INCHIESTA DE LE IENE

«Penso che il mio servizio di stasera vi farà incazzare come ha fatto incazzare me. #noncisonoparole», questo il commento di Giulio Golia al video pubblicato su Instagram. E piovono già decine di commenti al post dell’inviato de Le Iene, con molti utenti che hanno sfogato la propria rabbia per il comportamente decisamente poco professionale del chirurgo bariatrico. Qui di seguito vi riportiamo una carrellata di risposte al post: «Vedendo sto schifo suggerisco di rispolverale l’efficacissima CASTRAZIONE CHIMICA. Sto schifoso maiale se la merita. Schifo, schifo, schifo», «In galera e buttare le chiavi. Magari in compagnia di un gorilla in amore. Che schifo di uomo», «Ma ci rendiamo conto che schifo fa questa gente malata».





© RIPRODUZIONE RISERVATA