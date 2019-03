Riforma Copyright, Europarlamento: ok direttiva Ue/ Cosa cambia: Google “economia ko”

Si conclude un percorso legislativo partito nel 2016 e ora saranno gli Stati membri Ue a dare l’ultima parola con l’approvazione nei propri Parlamenti, ma il più è fatto: la contestata Direttiva Europea sul Copyright e le regole sul diritto d’autore è stata approvata dal Parlamento Ue con 348 Sì, 274 No e 36 astenuti. Uno dei voti più importanti degli ultimi anni a livello Ue ha di fatto decretato le nuove norme emendate dopo il precedente via libera del 12 settembre scorso: in particolare, salvaguardie alla libertà di espressione e maggiori garanzie per i creatori ed editori di notizie che potranno anche negoziare con i giganti del web nuove normative. Un primissimo commento da chi questa riforma l’ha fortemente voluta, ovvero il Presidente dell’Europalrmaneto Antonio Tajani «la direttiva mette fine all’attuale Far West digitale». Non la pensano ovviamente così le grandi piattaforme internazionale, come Facebook, Amazon, YouTube e ovviamente Google: «migliorata la direttiva, ma restano danni all’economia digitale», fanno sapere da Mountain View, tra i più interessati alle normative che ora cambieranno con la nuova Direttiva sul Copyright.

COSA CAMBIA CON LA NUOVA DIRETTIVA UE

Secondo quanto stabilito nella riforma molto contestata anche da Wikipedia nelle ultime ore, i contenuti prodotti da artisti e giornalisti devono essere remunerati dalle grandi piattaforme; non solo, possono esserci sanzioni per violazioni sul diritto d’autore dei contenuti da loro ospitati. Sul fronte link, con la nuova direttiva si potranno condividere liberamente qualsiasi tipo di contenuto se accompagnato però da “singole parole”: fra i contenuti protetti da copyright vi saranno da ora in avanti anche gli snippet, ovvero, il titolo e l’anteprima dei contenuti dei link. Stando all’articolo 13 della norma Copyright, «le piattaforme che ospitano e danno accesso al pubblico a una grande mole di lavori caricati dagli utenti devono, cooperando con i detentori dei diritti, prendere iniziative per assicurare il rispetto degli accordi siglati con loro per l’utilizzo dei loro contenuti o prevenirne la messa a disposizione». In poche parole, se non vengono eliminati preventivamente tali contenuti, bisognerà pagare chi ne detiene i diritti: per gli utenti non cambierà nulla mentre per gli editori e le testate potrebbero avvenire sconvolgimenti nei prossimi mesi. In particolare, gli editori di stampa acquisiscono inoltre il diritto di negoziare accordi (che restano comunque facoltativi) sui contenuti editoriali utilizzati dagli aggregatori di notizie.

