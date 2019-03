Corpo di neonato trovato sepolto in un giardino/ Cirò, ritrovamento choc: è giallo

Orrore a Cirò Marina, in Calabria, dove nei giorni scorsi è stato effettuato un inquietante ritrovamento all’interno di un giardino privato di proprietà di una anziana donna. Nel bel mezzo di alcuni lavori, è stato rinvenuto il corpicino di un neonato, il quale era stato sepolto dentro una busta di plastica usata come bara, sotto alcune pietre. A compiere la scoperta choc è stata la badante dell’anziana signora mentre faceva dei semplici lavori di giardinaggio. Alla vista del corpicino senza vita dissotterrato per caso, ha prontamente allertato i carabinieri che hanno provveduto ad avviare le necessarie indagini. Dell’inquietante caso si occuperà oggi la trasmissione Pomeriggio 5 che tenterà di fare luce sul ritrovamento avvenuto nel crotonese e riferito ieri dal quotidiano Repubblica.it. Sul caso sono in corso tutti gli accertamenti da parte dei militari che, dopo essere giunti sul posto ed eseguito una breve ispezione, hanno provveduto all’esumazione del corpo.

CORPO NEONATO SEPOLTO IN UN GIARDINO: RITROVAMENTO CHOC

Il cadavere del neonato trovato sepolto nel giardino di un’anziana donna appariva in avanzato stato di decomposizione. La salma è stata prontamente trasportata presso l’obitorio dove ora sarà eseguita l’autopsia utile a stabilire alcune informazioni importanti, a partire dalla possibilità che il bimbo fosse vivo al momento della nascita. Tramite l’esame sarà possibile anche stabilire la presenza di eventuali traumi e quanto tempo sarebbe rimasto sotto il suolo, nella busta usata come se fosse una bara. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dal magistrato Giampiero Golluccio della procura di Crotone. Secondo le prime ipotesi a seppellire il neonato potrebbe essere stata una delle badanti che nel tempo hanno lavorato presso l’abitazione dell’anziana donna che abita nella casa nel giardino della quale è avvenuto il ritrovamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA