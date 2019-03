Frosinone, sequestra 15 persone in curia/ E ferisce due poliziotti: arrestato ghanese

Paura nella sede della Curia vescovile di Frosinone: un migrante ghanese di 25 anni sequestra quindici persone e ferisce due poliziotti. «Datemi soldi o nessuno esce da qui», ha detto il giovane al gruppo di persone che al termine della riunione stava andando via e che lui ha preso in ostaggio. Tanto lo spavento, inizialmente qualcuno ha pensato potesse trattarsi di un gesto con finalità terroristiche. Attimi di terrore nel cortile della Curia vescovile di Frosinone, dove un giovane ghanese pretendeva denaro per “liberarli”. L’uomo è stato poi arrestato dalla polizia, e non sono state neppure poche le difficoltà per bloccarlo. Ora il 25enne dovrà rispondere di sequestro di persona ai fini dell’estorsione, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Come riportato da Il Messaggero, due agenti sono rimasti lievemente feriti durante l’intervento. Il ghanese, dopo aver tentato la fuga, ha reagito infatti colpendoli a calci e pugni.

FROSINONE, SEQUESTRA 15 PERSONE IN CURIA E FERISCE DUE POLIZIOTTI

Ma in quegli attimi concitati il 25enne ghanese ha anche spintonato con violenza una delle persone sequestrate, per fortuna non ha riportato conseguenza. Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio di ieri: le 15 persone stavano andando via al termine di una riunione di una cooperativa che si occupa di richiedenti asilo. Si era svolta all’interno degli uffici della curia vescovile. Dopo i saluti, i partecipanti sono arrivati nel cortile dove hanno trovato i cancelli di uscita bloccati da una barricata fatta con cassonetti di rifiuti. Accanto alle loro auto c’era il giovane che pretendeva soldi. Richiedente asilo e senza fissa dimora, si era introdotto chiudendo l’ingresso principale. La pattuglia di una volante della Questura di Frosinone che transitava lungo la strada ha notato quell’insolito assembramento nel cortile e così è scattato l’allarme. La polizia è intervenuta, come riportato da Il Messaggero, sorprendendolo alle spalle. Il giovane però è andato in escandescenze, cercando di scappare, ma è stato bloccato. Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, era quello di estorcere denaro.

