TERREMOTO OGGI IN BASILICATA VICINO MATERA

Due scosse di terremoto oggi sono avvenute tra la Basilicata e la Campania con magnitudo superiore a 2 gradi sulla scala Richter. I due eventi sismici non hanno avuto un’intensità tale da essere distinti dalla popolazione, ma risultano dal monitoraggio continuo che effettua la sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma. Partiamo dalla scossa più forte tra le due, che è quella registrata in provincia di Matera. In questo caso, il sisma è stato di magnitudo ML 2.4 ed è stato registrato alle 00:54 di questa domenica 15 dicembre 2024.

Stando ai dati forniti dagli esperti, l’epicentro del terremoto oggi è stato individuato a 6 chilometri da Ferrandina, ma sono disponibili anche le coordinate geografiche per una migliore localizzazione: latitudine 40.4840, longitudine 16.3870 e ipocentro a una profondità di 13 chilometri. L’Ingv fornisce anche l’elenco dei Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro di questa scossa sismica, e sono tutti in provincia di Matera: si tratta di Salandra, San Mauro Forte, Grottole, Miglionico, Pomarico, Garaguso, Stigliano, Craco, Pisticci, Oliveto Lucano, Grassano e Accettura.

TERREMOTO OGGI IN CAMPANIA: SISMA VICINO SALERNO

Dalla Basilicata ci spostiamo alla Campania, dove è stato registrato un terremoto oggi alle 08:21 in provincia di Salerno. Nello specifico, l’epicentro del sisma è stato localizzato a un chilometro da Polla, ed è stato di intensità più bassa rispetto al precedente che vi abbiamo segnalato, infatti è di magnitudo ML 2.0. Per quanto riguarda le coordinate geografiche per localizzare con precisione l’epicentro, la latitudine è 40.5120, longitudine 15.5100 e profondità individuata a 8 chilometri.

L’elenco dei Comuni più vicini all’epicentro di tale sisma è molto ricco, quindi ecco quelli entro i 15 chilometri, alcuni dei quali in provincia di Potenza: Sant’Arsenio, Sant’Angelo Le Fratte, Pertosa, Caggiano, San Pietro al Tanagro, Savoia di Lucania, Atena Lucana, Auletta, San Rufo, Vietri di Potenza, Salvitelle, Brienza, Satriano di Lucania, Petina, Corleto Monforte, Sala Consilina, Romagnano al Monte, Sasso di Castalda, Teggiano e Sant’Angelo a Fasanella.

