Fiumicino: Algerino minaccia suicidio/ Video, salvataggio in extremis della polizia

Si è sfiorata la tragedia ieri all’aeroporto di Fiumicino, dove un uomo, un algerino, ha minacciato di suicidarsi. Alla fine, solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, salvando il disperato. Come potete notare dal video pubblicato più sotto, la scena si è svolta presso il terminal 3 dell’aeroporto capitolino: il magrebino, preso dal panico, stava cercando di gettarsi di sotto dal cavalcavia dove transitano i veicoli presso l’ingresso “Partenze” del T3. Una volta lanciato l’allarme, come riferiscono i colleghi di Fanpage, sono intervenuti gli uomini dell’ufficio della polizia di frontiera, che hanno iniziato una lunga contrattazione con lo stesso algerino, cercando ovviamente di convincerlo a desistere dal suo gesto, di non buttarsi di sotto, in quanto sarebbe morto o avrebbe riportato gravi ferite. Per cercare di evitare il peggio, la sala operativa ha fatto posizionare un pullman sotto il parapetto, in concomitanza del punto in cui il disperato voleva buttarsi, di modo da ridurre la distanza fra lo stesso e il suolo: nel caso in cui si fosse lanciato, sarebbe quindi caduto sul mezzo pesante dopo un volo di un paio di metri, e non sull’asfalto.

FIUMICINO: ALGERINO MINACCIA SUICIDIO: VIDEO

Peccato però che l’uomo non ne voleva sapere di “arrendersi”, e continuava a minacciare di voler farla finita. Ad un certo punto un poliziotto è riuscito a distrarre la vittima, e un suo collega è intervenuto prontamente per afferrarlo, trascinandolo a terra. Attimi carichi di tensione ma alla fine la vicenda si è conclusa per il meglio, e l’uomo è stato tratto in salvo. Visto lo stato di shock in cui lo stesso versava, è stato richiesto l’intervento degli uomini del 118, che hanno fornito le cure mediche all’ex suicida. Non è ben chiaro che cosa abbia spinto l’algerino a provare a tuffarsi dal cavalcavia del Terminal 3 di Fiumicino, fatto sta che solamente il sangue freddo degli agenti, la loro esperienza e le loro capacità, hanno permesso di evitare il peggio. Numerosi i testimoni che hanno assistito increduli alla scena, molti dei quali automobilisti che in quel momento stavano recandosi in aeroporto per prendere un aereo o aspettare un famigliare o un amico. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DEL SALVATAGGIO DELL’ALGERINO





