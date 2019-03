Nicoletta Indelicato, il mistero dietro l’omicidio/ Forse una questione di soldi?

Sono ancora moltissimi i misteri che aleggiano dietro l’omicidio di Nicoletta Indelicato, la 25enne di Marsala, provincia di Trapani, trovata morta nella notte fra sabato 16 e domenica 17 marzo, nelle campagne marsalesi. In carcere con l’accusa di omicidio vi sono Carmelo Bonetta di anni 34, e la fidanzata Margareta Buffa, di anni 29: i due erano grandi amici della vittima, soprattutto Margareta, e di conseguenza non si spiega il movente di tale folle gesto. Bonetta ha confessato di aver ammazzato la ragazza perché la stessa lo aveva diffamato, dicendo in paese che era uno spacciatore. Una versione che però non convince gli investigatori, che stanno cercando di scavare a fondo per provare a scoprire quali siano le reali motivazioni alla base dell’omicidio. Della vicenda ne ha parlato quest’oggi anche il programma di Canale 5, “Pomeriggio 5”, condotto da Barbara D’Urso, in collegamento proprio a Marsala. L’inviata ha svelato che un residente del paese le ha spiegato che Nicoletta avesse prestato un enorme somma di denaro a Margareta, circa 20mila euro, soldi donati e poi bloccati dal padre della vittima. Un’indiscrezione che confermerebbe l’ipotesi dell’omicidio per denaro, circolante già negli scorsi giorni.

NICOLETTA INDELICATO, IL MISTERO DIETRO L’OMICIDIO

Inoltre, circa un mese fa, la giovane Indelicato avrebbe riportato un guasto alla propria macchina, un problema ai freni, che stando a quanto riferito dal meccanico non si trattava di un normale problema tecnico quanto di una vera e propria manomissione. Il padre della ragazza aveva pensato di denunciare l’episodio all’autorità, poi il tutto è andato nel dimenticatoio. Due episodi senza dubbio curiosi che potrebbero avere a che fare con l’assassinio della giovane di due settimane fa. “Pomeriggio 5” ha intervistato Livio, un amico della vittima, che come le altre persone vicine alla ragazza si è detto sconvolto: «Siamo totalmente storditi e sconvolti da quanto accaduto – dice – è qualcosa di diabolico, essere lì il giorno del funerale è stato straziante. Sono sicuro che la giustizia – aggiunge – farà il suo corso e nel più breve tempo possibile». Secondo Carmelo Bonetto, Nicoletta diceva in paese di essere la sua fidanzata, ma a riguardo Livio spiega: «Non credo, non lo penso proprio, erano amici, uscivano tutti in compagnia».

