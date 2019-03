Ragazze aggredite a Pescara: caccia a maniaco seriale/ Video “Picchiate senza motivo”

Ragazze aggredite a Pescara senza motivo da un picchiatore seriale la notte del 4 febbraio 2017. Da allora non è stato ancora assicurato alla giustizia l’uomo. Torna dunque a parlare una delle vittime, che è stata picchiata con pugni e calci. «Mi ha presa da dietro e tenuta ferma, iniziando a tirarmi pugni in testa e sul viso. Colpi sulla schiena, sulle costole anche quando io sono a terra», racconta Sara. Lo sconosciuto l’aggredì in piena notte a Porta Nuova in via Gabriele D’Annunzio, all’incrocio con via Giustino De Cecco. Ma non è l’unica vittima: nella stessa zona ha aggredito altre due ragazze qualche minuto prima. «Si è avventato sulla mia mia amica cercando con violenza di stringerla. Lei prontamente si è difesa, mentre io ho cercato aiuto in strada. Lui si è allontanato, noi siamo tornate a casa e abbiamo chiamato la polizia». Anche per questo si pensa che possano esserci altre vittime. La trasmissione “Chi l’ha visto?” è tornata ad occuparsi del caso, perché lo sconosciuto non è stato ancora identificato. La Procura aveva chiesto l’archiviazione del caso, respinta dal gip. Quindi il programma ha mostrato il video dell’aggressione a Serena nella speranza che ci siano testimoni in grado di aiutare gli inquirenti nelle indagini.

RAGAZZE AGGREDITE A PESCARA: CACCIA A MANIACO SERIALE

«Vedevo le auto e mi chiedevo perché non si fermassero», ha raccontato Serena a “Chi l’ha visto?”. Attimi interminabili di un’aggressione che potrebbe essere solo una tra tante. E quindi continua la caccia all’uomo misterioso, ripreso dalle telecamere di via Gabriele D’Annunzio. Di sicuro ha aggredito per strada due ragazze che stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa nei locali di Pescara Vecchia. Una, venuta a sapere della richiesta di archiviazione del caso avanzata dalla procura, ha presentato tramite il suo legale opposizione. Altre due giovani sempre quella notte sarebbero state avvicinate dallo sconosciuto, ma non si sa se siano state importunate e picchiate, visto che nessuna di loro ha presentato denuncia. La caccia all’aggressore seriale però non si fera, per questo Serena ha rinnovato il suo appello attraverso i microfoni della trasmissione di Raitre, nella speranza che quello sconosciuto venga individuato e catturato. Clicca qui per il video dell’aggressione.

