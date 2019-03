Kevin Giampaoli ritrovato a Londra/ La gioia del papà a Chi l’ha visto?: “Emozionato”

Buone notizie da Chi l’ha visto?: Kevin Giampaoli è stato ritrovato. Il 24enne di Bracciano era scomparso lo scorso 1 gennaio 2019 da Londra, dove si era trasferito per trovare lavoro e per realizzare i suoi sogni nel mondo della musica. A un certo però Kevin perde il lavoro e non può più pagare casa, mentre i contatti con la famiglia sempre più sporadici. La paura è però svanita, come spiega il padre: «Un ragazzo l’ha visto per sbaglio in una piazza: l’ha rintracciato, l’ha fatto lavare e mangiare, la mattina dopo gli ha fatto il biglietto per la madre a Sunderland, si trovava a Londra. Questo ragazzo mi ha rintracciato tramite Messenger, è stata una grande emozione. Era passato parecchio tempo, ho sentito mio figlio tramite telefono grazie alla mamma. Ora sta bene, sta facendo la prassi per fare i vari documenti per restare lì e lavorare. Ha registrato un vocale di ringraziamento».

LE PAROLE DI KEVIN GIAMPAOLI

Ecco il vocale mandato in onda da Chi l’ha visto?: «Chiedo scusa per aver fatto preoccupare inutilmente tante persone. Ringrazio tutti quanti per avermi cercato e per essersi preoccupati per me: ringrazio Chi l’ha visto?, i miei genitori, la mia famiglia, i miei amici. Sorry, scusami. Grazie mille e ciao a tutti». Ecco il commento del padre: «Mi ha parlato poco, si sente a disagio: non voleva dare una delusione né a me né alla madre, non riusciva a trovare il coraggio di chiamare. In questi mesi non riuscivo a contattarlo ed ero dispiaciuto, ero preoccupato senza sue notizie, era una problema. Ora vado a Sunderland a trovare, ora vedo quando partire: mi sto organizzando con mio cugino e il fratello».

