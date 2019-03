Stefania, 76enne morta legata e imbavagliata/ Napoli, il marito “Ho perso tutto”

La morte choc di Stefania Fragliasso, la donna 76enne nei giorni scorsi trovata morta in casa, legata ed imbavagliata, ha lasciato sconvolta la sua intera famiglia. Chi le ha potuto fare del male? La nipote Alessia ha scritto una mail a Barbara d’Urso per chiederle aiuto: “Cosa è successo a nostra nonna?”. Le indagini sono in corso e non hanno ancora portato al nome dell’assassino dell’anziana donna della quale sono oggi in corso i funerali. Era lo scorso lunedì quando il marito di Stefania intorno alle 11 del mattino ritrovò la moglie legata ad un letto, imbavagliata con del nastro adesivo e legata. “Non mi rimane più niente della vita”, ha commentato il marito alla trasmissione Diritto e rovescio. L’uomo ha spiegato ai microfoni del programma di Rete 4 le modalità con cui è avvenuta la scoperta choc: “La casa era completamente sottosopra e mia figlia è corsa subito in camera”. Quindi le urla e l’inizio del dramma.

STEFANIA, 76ENNE TROVATA MORTA LEGATA E IMBAVAGLIATA

Non ci sono segni di effrazione vicino alla porta di casa di Stefania: è possibile che gli aggressori l’abbiano seguita o attesa sulle scale prima di aggredirla e mettere a segno il colpo. Gli inquirenti non escludono che la vittima possa conoscere i suoi assassini: perchè altrimenti coprirle gli occhi? Oggi le nipoti chiedono che sia fatta chiarezza sull’accaduto inaudito. Secondo la salumiera, la famiglia era molto “tranquilla”, tutti la conoscevano e nessuno avrebbe visto nessuno o nulla di sospetto. Da poco, intanto, si sono conclusi i funerali della donna, la nipote Alessia ha commentato: “Siamo davvero sotto choc per tutto quello che è successo, sono stati giorni difficili perchè non sappiamo come sia potuta accadere una cattiveria così grande nei confronti della nostra famiglia. Mia nonna era una donna amorevole e abitava in questo parco da 65 anni”, ha commentato. Quindi ha ripercorso quanto accaduto lo scorso lunedì: “Non sappiamo chi abbia potuto commettere un omicidio simile”. Ai microfoni di Pomeriggio 5 anche il marito di Stefania: “Ho perso la cosa più importante della mia vita”.

