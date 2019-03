Napoli, donna trovata morta in casa/ “Legata e imbavagliata”: no segni di effrazione

Napoli, donna trovata morta in casa: era legata e imbavagliata e letto. È giallo nel capoluogo partenopeo dopo che padre e figlio, rientrati nella loro abitazione dopo una breve assenza, hanno trovato il corpo senza vita della donna di 76 anni, distesa sul letto con le mani e i piedi legati e con del nastro adesivo sulla bocca che i malviventi (dei presunti rapinatori ma al momento le forze dell’ordine non escluderebbero ancora nessuna pista) affinché non urlasse. Non sono infatti ancora note le risultanze dei rilievi che i Carabinieri di Poggioreale e gli uomini della Scientifica hanno compiuto nell’appartamento della vittima ma è soprattutto il tempismo del crimine e il dettaglio della porta di casa a indirizzare le indagini.

NESSUN SEGNO DI EFFRAZIONE

Secondo quanto si apprende, infatti, il furto nella cassaforte dell’abitazione sarebbe andato in scena nel brevissimo lasso di tempo in cui il marito e il figlio della 76enne erano via: inoltre la porta dell’appartamento non presentava affatto segni di effrazione, cosa che lascerebbe intendere come la vittima potrebbe aver aperto volontariamente la porta ai suoi assassini che sarebbero (ma qui il condizionale è d’obbligo, dato che potrebbe essere stata anche ingannata) delle persone di cui si fidava o che comunque conosceva. L’ipotesi più accreditata da parte degli uomini del Nucleo Investigativo è per adesso quella della rapina finita male, visto che lo stesso appartamento era in disordine e forse la vittima è stata imbavagliata per evitare che chiedesse aiuto alle altre persone presenti nel condominio.

