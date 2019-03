Esselunga, poliambulatorio per visite mediche low cost/ Tariffe e come prenotare

Un ospedale all’interno di un supermercato? Qualcosa di simile è stato realizzato all’Esselunga di Rho, dove il 28 febbraio è stato inaugurato il poliambulatorio firmato dal Centro Medico Santagostino. Uno spazio nuovo all’interno della galleria del supermercato nel quale è possibile sottoporsi ad esami, visite specialistiche e vaccini. Il nuovo centro, con 7 ambulatori, ospiterà visite specialistiche a 60 euro. Inoltre, nel poliambulatorio saranno disponibili anche i principali vaccini, il servizio ecografico e gli esami di laboratorio a prezzi concorrenziali rispetto al ticket. Per presentarsi alla città di Rho con questo nuovo centro, il Centro Medico Santagostino porta il suo camper: domani 4 marzo dalle 9 alle 13 professionisti medici saranno a disposizione dei cittadini per fare screening e verificare il proprio stato di salute. L’iniziativa è totalmente gratuita e ha il patrocinio del Comune di Rho. Sul camper saranno presenti un infermiere e un nutrizionista. Il camper sarà posizionato in piazza San Vittore.

ESSELUNGA, POLIAMBULATORIO PER VISITE MEDICHE LOW COST

La salute al supermercato: sono stati aperti due sedi del Centro Medico Santagostino all’interno dei punti vendita Esselunga di Rho e Monza. «Siamo convinti che supermercati e centri commerciali possano anche essere luoghi in cui avvicinare le persone al mondo della cura e della prevenzione e siamo certi che a Rho e Monza seguiranno altri centri», ha dichiarato Luca Foresti, amministratore delegato del Centro Medico Santagostino. L’offerta medica è stata già collaudata in altre sedi e non prevede solo visite (ginecologia, medicina dello sport, dermatologia e medicina estetica, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, fisiatria, cardiologia, pediatria). Tutto questo si accompagna ad un fortissimo tasso di innovazione tecnologica per semplificare il lavoro dei medici e rendere più facile l’esperienza del paziente. Questi potrà infatti effettuare la prenotazione online, il pagamento con carta di credito automatico e usufruire di sistemi self service. Sul sito ufficiale ci sono tutte le informazioni: basta accedere nella sezione “prezzi”, selezionare l’ambulatorio e poi scegliere il tipo di prestazione, accanto alla quale è indicato il prezzo e il link per procedere con la prenotazione.

