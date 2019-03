Incendio in palazzina di Murano/ Morta coppia di anziani: donna gravemente ustionata

Due anziani sono morti nella notte in un incendio avvenuto in una palazzina di Bresaggio, nell’isola di Murano, a Venezia. Lo riporta Fanpage, sottolineando come sul posto nelle prime ore di questa notte siano intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando lagunare con due autopompe, coadiuvati da una terza squadra del personale di Marittima. Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento di una palazzina a tre piani: al primo i vigili del fuoco, entrati con gli autorespiratori, hanno trovato le due vittime senza vita. Si tratta di una coppia di novantaquattro e novantasei anni: i due con ogni probabilità sono stati sorpresi e soffocati dal fumo. Le anziane vittime, però, non erano le sole all’interno del palazzo di Bresaggio, nell’isola di Murano: il bilancio sarebbe potuto essere infatti ben peggiore…

INCENDIO IN PALAZZINA DI MURANO

Dentro la palazzina avvolta dalle fiamme si trovava anche una donna di 45 anni, rimasta gravemente ustionata: la signora è riuscita però a sfuggire all’incendio e alla morte grazie ai vicini di casa, che l’hanno aiutata ad uscire in tempo. Come riferito da Fanpage, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e subito trasferita al centro grandi ustionati di Padova: nell’incendio è morto anche il suo cane. Miglior fortuna ha avuto un uomo residente al secondo piano della palazzina: questi è infatti riuscito a scendere per le scale, nonostante queste fossero invase dal fumo. Il suo gatto è invece rimasto ucciso all’interno dell’appartamento. Le cause dell’incendio sono adesso al vaglio degli inquirenti, impegnati nelle indagini sono in particolare le forze del Nucleo investigativo antincendio territoriale dei vigili del fuoco di concerto con gli agenti della Polizia di stato.

