TERREMOTO M 2.7 TRA VIBO VALENTIA E REGGIO CALABRIA/ Ingv, due scosse in poche ore

Un terremoto di magnitudo 2.7 sulla scala Richter si è verificato pochi minuti fa in provincia di Reggio Calabria. Lo ha reso noto l’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha localizzato l’epicentro del sisma nel comune di San Pietro di Caridà. Come riferito dalla Sala Sismica di Roma dell’INGV nel suo consueto report, il movimento tellurico, avvenuto alle ore 17:23, è stato registrato nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 38.5 e longitudine 16.14, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 11 km. L’elenco dei comuni situati nel raggio di 10 km dall’epicentro è il seguente: San Pietro di Caridà, Dinami, Serrata, Candidoni, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Acquaro, Feroleto della Chiesa, Maropati, Dasà, Anoia, Arena, Cinquefondi e Melicucco.

TERREMOTO M 2.7 TRA VIBO VALENTIA E REGGIO CALABRIA

La scossa di magnitudo 2.7 sulla scala Richter verificatasi a San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, è stata avvertita distintamente dalle popolazioni residenti nei comuni più vicini alla zona dell’epicentro. L’attività tellurica della zona nelle ultime ore è comunque piuttosto intensa. Come riportato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), un’altra scossa si era registrata questa mattina alle ore 7:20, con magnitudo questa volta di 2.3 sulla scala Richter. L’origine della scossa era stata localizzata in questo caso nel punto di coordinate geografiche pari a latitudine 38.5 e longitudine 36.5, con ipocentro individuato a 10 km nel sottosuolo. Tra i comuni più vicini all’epicentro ancora una volta San Pietro di Caridà e altri della provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Non si segnalano in ogni caso danni a cose e/o persone.

