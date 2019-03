Centocelle, maxi rissa tra 40 persone/ Roma, cinghie e bastoni: faida tra ultrà?

Notte senza dubbio movimentata quella trascorsa nel quartiere Centocelle alla periferia di Roma, dove diverse telefonate al 112 hanno dato l’allarme di una maxi rissa che avrebbe coinvolto almeno 40 persone. Tutte le telefonate alle forze dell’ordine avrebbero raccontato di una rissa violenta durante la quale per almeno 40 minuti se le sarebbero date di santa ragione, a colpi di cinghie, spranghe e bastoni. Ben dieci volanti, come racconta Today.it, si sono mosse giungendo sul posto della rissa ma al loro arrivo non c’era più nessuno né risulterebbe la presenza di persone vittime di pestaggio nei vicini ospedali. Dalle prime informazioni emerse, la lite sarebbe esplosa in un locale nei pressi di via Romolo Balzani, ma non è ancora stata fatta chiarezza sui motivi che avrebbero portato a far scattare la maxi rissa iniziata in un pub e proseguita anche all’esterno, almeno secondo le testimonianze raccolte. Nei momenti concitati, qualcuno avrebbe usato anche caschi, oltre a bastoni e cinghia, anche se la polizia non ha rinvenuto alcuna arma.

CENTOCELLE, MAXI RISSA TRA 40 PERSONE: SCONTRO TRA ULTRÀ?

E’ RomaToday a fare maggiore chiarezza sull’accaduto e a sollevare una prima interessante ipotesi: la maxi rissa a Centocelle potrebbe essere stata scatenata tra due fazioni di ultras della Roma? In merito la polizia che indaga non si sbilancia oltre. Secondo i fatti al momento confermati, lo scontro violento sarebbe avvenuto all’esterno dell’Highlander Pub e non al suo interno come inizialmente sostenuto. I coinvolti potrebbero essere anche più di 40. La conferma anche in merito alle armi usate, arriva anche dal gestore del locale che in un messaggio alla redazione del portale ha fatto sapere: “La rissa non è avvenuta nel locale, l’unico motivo per cui il locale è stato coinvolto è perché sono entrate delle persone da fuori a prendere alcune sedie per uscire subito dopo in strada dove la rissa è cominciata e dove si è svolta, il locale non è stato danneggiato ne sono stati rovesciati tavoli. Lo staff e i clienti sono assolutamente estranei a questa vicenda. In cinque anni di nostra gestione non è mai successo nulla del genere”. Al momento non sarebbe stato identificato nessun soggetto. Mentre procedono le indagini, l’ipotesi attualmente al vaglio resta quella della presunta faida tra ultrà romanisti.

