Precipita aereo acrobatico/ Morto il chirurgo romano dei vip Flavio Saccomanno

Il noto chirurgo estetico, Flavio Saccomanno, è morto nelle scorse ore, schiantatosi con il suo aereo. Il 71enne romano, molto famoso soprattutto per via dei suoi interventi sui vip (Simona Izzo è una di quelle finite sotto i suoi ferri), stava compiendo ieri pomeriggio delle acrobazie con il suo velivolo, un’esercitazione, quando qualcosa deve essere andato storto ed è precipitato al suolo. L’incidente, come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, si è verificato precisamente nei pressi di Castel Viscardo, in provincia di Terni (Umbria), vicino all’aviosuperficie di cui lo stesso Saccomanno era fra i soci proprietari. Si trovava a bordo del suo aereo, uno Zlin 50 monomotore e monoposto ad ala bassa, con cui aveva partecipato già in passato a diverse gare di specialità, quando alle 17:45 è precipitato al suolo: testimoni presenti raccontano di aver visto il velivolo compiere una serie di acrobazie per poi, senza alcun apparente motivo, cadere in verticale e schiantarsi. Un impatto fatale per il 71enne chirurgo, morto sul colpo.

PRECIPITA AEREO: MORTO IL CHIRURGO FLAVIO SACCOMANNO

«Da quello che è stato riferito non ci sarebbe stato nessun tentativo di correzione della traiettoria», le parole dell’ingegner Alfredo Pieraccini, presidente dell’aviosuperficie. Una volta lanciati i soccorsi sono giunti sul luogo dello schianto i vigili del fuoco della caserma di Orvieto, nonché i carabinieri della stazione di Castel Viscardo assieme al comandante della compagnia di Orvieto, capitano Giuseppe Viviano. Complicata l’operazione di recupero del corpo del medico chirurgo, estratto dalle lamiere soltanto in sera, dopo diverse ore di lavoro. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per cercare di capire com’è morto Saccomanno: non è infatti da escludere che il medico/pilota abbia avuto un malore in volo che non gli abbia appunto permesso di poter portare a terra il velivolo in sicurezza. Disposta anche una perizia tecnica sull’aereo, per escludere problemi di natura tecnica. «Era un pilota esperto e aveva alle spalle molte gare di acrobazia», ha aggiunto Pieraccini che conosceva molto bene Saccomanno, solito frequentare l’aviosuperficie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA