Valle d’Aosta, precipita aereo ultraleggero/ Torgnon, morto campione slittino Hérin

Un aereo ultraleggero a motore è precipitato in Valtournenche. L’incidente è avvenuto nei cieli della Valle d’Aosta, in prossimità degli impianti di sci a Torgnon. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e il soccorso alpino valdostano. Stando a quanto riportato dall’Agi, la zona è sorvolata in elicottero dai soccorritori, alla ricerca del velivolo e delle persone che vi erano a bordo. Il velivolo si sarebbe abbattuto non distante dagli impianti di risalita della stazione turistica. A bordo c’erano due persone, il pilota e un passeggero. La macchina dei soccorsi comunque si è messa subito in moto. «#ValledAosta, intervento in elicottero a #Torgnon per la segnalazione di un velivolo #ultraleggero precipitato in prossimità degli impianti di sci. Due persone coinvolte: pilota e passeggero. L’intervento del #soccorsoalpino è un corso», il tweet del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

PRECIPITA AEREO ULTRALEGGERO: MORTO CORRADO HÉRIN

Nel disastro aereo avvenuto a Torgnon avrebbe perso la vita il campione di slittino Corrado Hérin. Il 53enne era decollato con il suo ultraleggero, con un passeggero a bordo, per lanciare dei coriandoli sulla festa organizzata dallo Sci club Torgnon. Era l’ultima giornata di apertura degli impianti di risalita della stagione invernale. Qualcosa è andato storto e il piccolo aereo è precipitato. L’incidente è avvenuto a pochi metri dalle piste da sci da fondo, a Chantorné, attorno alle 15.30. Soccorso quasi subito, Hérin è morto, mentre il passeggero è ferito. L’elicottero della Protezione civile lo ha portato all’ospedale Umberto Parini di Aosta. Il volo in ultraleggero e sui ghiacciai era l’ultima grande passione del 53enne, il quale era stato un atleta di altissimo livello sia nello slittino su pista naturale sia nel downhill della mountain bike. Corrado Hérin lascia la compagna Roberta Gyppaz e il figlio Erik. Un altro incidente in montagna dopo quello di Bormio.

