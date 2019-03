Bormio, scontro in pista tra due sciatori: morto 49enne/ Un ferito, polizia indaga

Tragico incidente sulle piste di sci di Bormio, oggi 31 marzo, poco prima delle 11. Due sciatori sono stati coinvolti in un drammatico scontro nel quale, purtroppo, per uno di loro si è rivelato letale. La collisione mortale, secondo quanto reso noto dal quotidiano Il Giorno, sarebbe avvenuta nel comprensorio sciistico di Bormio 2000. Uno dei due sciatori coinvolti è morto a causa delle gravi ferite. Nonostante i soccorsi siano prontamente intervenuti sul posto, per il 49enne non c’è stato nulla da fare. La vittima è un uomo residente a Vimercate (Monza Brianza). Brianzolo anche il secondo sciatore, residente a Vimercate ma rimasto solo ferito in maniera non grave. Le notizie sull’incidente in pista sono ancora frammentarie e non è chiaro se i due si conoscessero o meno. Il ferito, anche lui soccorso prontamente dopo lo scontro, è stato condotto all’Ospedale Morelli di Sondalo dove risulta essere attualmente ricoverato.

BORMIO, SCONTRO TRA DUE SCIATORI: UN MORTO E UN FERITO

Un morto ed un ferito: questo il tragico epilogo di una giornata di domenica di fine marzo trascorsa sulle piste di sci di Bormio. Il secondo sciatore ricoverato non ha riportato una situazione tale da provocare grande preoccupazione ma la sua prognosi è ancora in corso di valutazione. Sul terribile incidente in cui ha perso la vita un uomo di 49 anni sono state avviate tutte le indagini del caso da parte del magistrato di turno della procura di Sondrio, Stefano Latorre, che ha autorizzato la rimozione del corpo senza vita dello sciatore e ha disposto per domani mattina l’autopsia. La vittima, stando alle prime informazioni, sarebbe spirata dopo 15 minuti dalla collisione violentissima, nonostante il disperato tentativo di rianimazione messo in atto dagli agenti di polizia in servizio di soccorso nel comprensorio sciistico e successivamente dai soccorritori dell’eliambulanza giunta sul posto.

