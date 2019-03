Zuckerberg, aiuto ai governi/ “Facebook non basta, nuove regole per salvare internet”

Chiede aiuto Mark Zuckerberg e si rivolge ai governi del pianeta. Il padre di Facebook, attraverso un lungo articolo pubblicato sul Washington Post, chiama in causa mondo intero per migliorare il web e di conseguenza la nostra vita: «Ho passato la maggior parte degli ultimi due anni – le parole del genio statunitense riportate da Repubblica – a concentrarmi su problemi come contenuti dannosi, integrità elettorale e privacy. Penso che sia importante definire quali ruoli vogliamo che le aziende e i governi possano giocare nell’affrontare queste sfide». Invita a muoversi, a prendere decisioni il 34enne newyorkese, sottolineando come la tecnologia sia una parte importante della nostra vita, e che Facebook abbia enormi responsabilità, ma non basta: «Abbiamo bisogno di un ruolo più attivo per i governi e le autorità di regolamentazione – aggiunge – aggiornando le regole per internet, possiamo preservare il meglio di questo mondo, la libertà che hanno le persone di esprimersi e quella degli imprenditori di inventare cose nuove, proteggendo anche la società dai danni più ampi».

ZUCKERBERG “FACEBOOK NON BASTA”

Il papà di Facebook chieda di stilare quanto prima un nuovo regolamento su quattro aree specifiche: contenuti dannosi, integrità elettorale, privacy e portabilità dei dati, quattro aspetti per cui lo stesso social network è stato spesso e volentieri attaccato, in particolare, nell’ultimo anno e mezzo. Zuckerberg snocciola quindi nel dettaglio i vari punti elencati, per poi chiudere con un messaggio: «Credo che Facebook abbia la responsabilità di aiutare a affrontare questi problemi, non vedo l’ora di discuterne con i legislatori in giro per il mondo. È tempo di aggiornare queste regole per definire le responsabilità chiare per le persone, le aziende e i governi». Una presa di posizione netta quanto inedita quella del manager a stelle e strisce, che dopo aver permesso una diffusione a livello mondiale del suo Facebook, chiede ora aiuto ai governi per provare a limitarne i risvolti negativi.

