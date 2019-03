Merendine Kinder-Ferrero diventano gelati/ Bueno, Fetta Latte e barrette in ‘freezer’

Avviso ai naviganti (golosi): astenersi amanti di diete, bilance, “lalineaprimaditutto”, insomma tutti coloro che Enzo Jannacci definirebbe “vivere una vita da malati per poi morire da sani, oh yeesss”. Stiamo infatti parlando di una novità Kinder Ferrero che nel resto d’Europa già dal 2017 imperversa ma che in Italia “sbarca” solo ora: le merendine e barrette più amate degli italiani diventano gelati in quella che a tutti gli effetti si definisce l’operazione Kinder Ice Cream. Bueno, ovetti, Fetta al Latte e quant’altro arrivano nei freezer di tutta Italia seguendo a distanza l’epopea fortunata di altre marche come Ringo e Oreo che dopo il successo del dolce “caldo” hanno preso la via del “freezer”. Mettere nel congelatore le proprie merendine preferite, sappiamo bene, è il sogno di ogni bambino o “presunto tale” (chi vi scrive è tra questi, ad esempio): ora la Ferrero ha deciso di immettere in commercio anche in Italia ben 5 nuovi gelati-merendine con la speranza di dare una sferzata di “felicità Kinder” nella prossima estate in arrivo.

LO SBARCO IN ITALIA

Dal 23 febbraio i gelati sono stati in tour in anteprima nelle piazze delle principali città italiane, partendo da Napoli: come spiega Repubblica Sapori, «finiti questi speciali eventi dedicati ai più piccoli, a partire da questi primi giorni di marzo 2019 i gelati sono in distribuzione in tutta Italia». Saranno piccoli gelati, adatti per i bambini ma non solo, perfetti per la pausa “dolcino” in ufficio: i modelli pronti ad essere lanciati sono l’”Ovetto” Joy Ice Cream, il Bueno Ice Cream Cone, l’Ice Cream Stick, ovvero uno stecco di crema al latte intero ricoperto in parte da cioccolato. Quest’ultimo riproduce il gusto della classica barretta Kinder, mentre il quarto gelato in uscita – l’Ice Cream Sandwich – rappresenta di fatto le Fette al Latte in forma più da freezer. Da ultimo verrà lanciato in commercio a Bueno Ice Cream Bar, che riprodurrà quanto più fedelmente possibile la barretta Bueno presente in quasi tutti i bar d’Italia.

