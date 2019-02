Nutella, produzione sospesa -600mila barattoli/ Ferrero “difetto di qualità”

Anomalie nella Nutella prodotta in uno stabilimento francese. La Ferrero ha quindi fermato per precauzione il sito di fabbricazione della famosa crema spalmabile a Villers-Ecalles, in Normandia. I controlli interni hanno riscontrato «anomalie» nel livello di «qualità». Una sospensione temporanea, ci tiene a precisare l’azienda che produce Nutella. Con la chiusura del sito, nel nord della Francia, possono essere avviate le necessarie indagini e le analisi, i cui risultati saranno noti entro il weekend. Stando a quanto riferito da Nutella France ai media locali, l’anomalia è stata riscontrata dai controlli interni in uno dei prodotti che entrano nella composizione delle confezioni di Nutella e Kinder Bueno. «Possiamo garantire che questa situazione non riguarda nessun prodotto attualmente sul mercato e che la fornitura ai nostri clienti prosegue ininterrottamente», ha fatto sapere l’azienda.

NUTELLA, PRODUZIONE SOSPESA -600MILA BARATTOLI

La notizia della chiusura temporanea della più importante fabbrica della Nutella ha fatto il giro del mondo. L’impianto di Villers-Ecalles, infatti, produce ben 600mila barattoli di Nutella al giorno, un quarto della produzione mondiale. Il gruppo ha assicurato come questa situazione «non interessi alcun prodotto sul mercato» e che «le forniture continueranno come al solito». Le indagini comunque sono in corso: i problemi non sono legati a prodotti finiti ma ad alcune componenti che rientrano nella produzione di Nutella e Kinder Bueno. Un difetto di qualità. Sono attesi i risultati degli esami condotti nello stabilimento in Normandia che permetteranno alla Ferrero «di adottare misure correttive». I clienti della Ferrero possono tirare un sospiro di sollievo: almeno per qualche tempo, non dovranno fare a meno del loro amato prodotto.

