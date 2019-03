Maria Chindamo/ Lettera anonima riapre caso, “Il corpo è qui”: ma le ricerche…

Maria Chindamo, una lettera anonima riaccende i riflettori sul caso della donna di Laureana di Borrello scomparsa oramai tre anni fa e di cui si sono perse le tracce. Il legale della famiglia, l’avvocato Nicodemo Gentile, ha infatti inviato una missiva alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia e in cui sono fornite delle indicazioni molto dettagliate in merito alla scomparsa della donna, a partire dal movente fino all’indicazione di dove si troverebbe adesso il suo corpo, lasciato in quel punto presunto dopo che Maria era stata prelevata con la forza e portata via. La pista che infatti si segue è quella di una possibile vendetta, come accennato durante la trasmissione “Quarto Grado” dal fratello Vincenzo che, assieme al legale, ha spiegato che la suddetta missiva riaccende la loro speranza ma getta pure un’ombra sospetta su alcune persone che conoscevano Maria e le sue abitudini.

IL “GIALLO” DELLA MISSIVA

Come è noto, a seguito di questa svolta nelle indagini, sono riprese le ricerche di Maria Chindamo in tutta la zona nonostante i precedenti tentativi degli ultimi tre anni si siano sempre rivelati infruttuosi: inoltre, proprio la scorsa settimana gli uomini dei Carabinieri sono tornati in località Montaldo, dove si presume si trovi il corpo della donna dopo esservisi recata (non si sa se volontariamente o, come sostiene la famiglia, in modo coatto), e si sono avvalsi di mezzi speciali per riprendere gli scavi nella zona che era indicata nella missiva. Ad ogni modo al momento non ci sono sviluppi nonostante l’avvocato Nicodemo non abbia esitato a parlare, nel corso di una ospitata nel salotto de “I Fatti Vostri”, di una vera e propria “svolta che apre spiragli” a proposito della missiva che però per gli inquirenti rappresenta ancora un giallo.

