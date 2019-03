Ponte Morandi, rinviata demolizione Pila 8/ Genova, stop esplosione “tracce amianto”

Mentre la prima parte dei lavori di demolizione del Ponte Morandi a Genova erano cominciate col piglio giusto e senza intoppi – addirittura anticipando i tempi sul piano in programma – ora è improvviso e allarmante la decisione di non procedere, per il momento, con l’esplosione della Pila 8 del troncone ovest rimasta ancora in piedi. «In alcuni campioni prelevati dalla pila 8 dell’ex viadotto Morandi ci sono tracce di amianto. Si tratta di quantità minime rilevate grazie a alcune indagini ‘spinte’ che al momento non hanno eguali come livello di approfondimento», fa sapere Gabriele Mercurio, ingegnere di polizia mineraria e membro della Commissione esplosivi riunita in prefettura a Genova. Da qualche ora la fase di demolizione è tenuta in stand by per consentire ulteriori verifiche e controlli da parte della Commissione: ancora l’ingegnere «Adesso attendiamo che sia valutata sotto il profilo sanitario e ambientale la compatibilità di utilizzo degli esplosivi rispetto alla presenza di amianto». Secondo quanto lo stesso Mercurio ha poi spiegato all’Ansa, «Tracce di amianto sono state trovate e quindi è necessario fare una valutazione fondata scientificamente per valutare se l’esplosione possa determinare o meno problematiche di natura sanitaria o ambientale. Tutte le valutazioni di questo tipo prendono in esame la possibilità non solo dell’utilizzo dell’esplosivo ma anche di altre tecniche». La demolizione della Pila8 sarebbe dovuta andare in scena sabato mattina ma ora Danilo Coppe (Siag Srl) uscendo dalla Prefettura ha spiegato al Secolo XIX «è una situazione di “stand-by”, la demolizione di sabato è rinviata, perché va approfondito il ritrovamento di piccole quantità di materiale».

GENOVA, LE ALTERNATIVE ALL’ESPLOSIVO

I due ingegneri hanno partecipato assieme alla Commissione Esplosivi con relativo sopralluogo e ora il sindaco di Genova Marco Bucci (nonché Commissario alla Ricostruzione del Ponte Morandi) terrà nelle prossime giornate in Consiglio Comunale alcuni incontri dove approfondire eventuali piani B o C per poter demolire la Pila 8 senza esplosivo. Intanto sul fronte “parallelo” dei costi e delle conseguenze dell’immane tragedia avvenuta lo scorso 14 agosto 2018, Atlantia ha fatto sapere come il crollo del Morandi «ha comportato minori ricavi da pedaggio, oneri e accantonamenti connessi alla demolizione e al ripristino del viadotto (con espropri e indennizzi), ai risarcimenti agli eredi delle vittime e ai feriti, alle spese legali e ai contributi di prime necessità con un impatto complessivo, al netto del relativo effetto fiscale, sull’utile dell’esercizio pari a circa 371 milioni di euro (366 milioni senza l’effetto netto dell’esenzione del pedaggio sull’area genovese)», si legge nella nota che accompagna i conti del gruppo per l’anno 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA