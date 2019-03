Diva Borin, 86enne strangolata con foulard in casa/ Brescia, nessun segno di rapina

E’ giallo attorno alla morte di Diva Borin, anziana 86enne trovata senza vita nella sua abitazione lo scorso sabato 2 marzo a Urago Mella, in provincia di Brescia. Ormai non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di omicidio, dunque di morte violenta, dal momento che la donna sarebbe stata strangolata con un foulard. Questa l’unica certezza attorno al giallo che sarà affrontato oggi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. A stabilire le cause della morte dell’anziana, come riporta il portale QuiBrescia.it, è stata l’autopsia eseguita sul suo cadavere presso l’Istituto di Medicina legale dell’Ospedale Civile nelle ore seguenti al ritrovamento choc. A rinvenire il corpo senza vita di Diva era stato un amico badante dell’anziana insieme ad una coinquilina. La vittima si trovava sulla poltrona, nella sua abitazione e subito i due avevano lanciato l’allarme credendo si trattasse di un malore. All’arrivo dei soccorsi la drammatica verità: Diva era morta. La pista al momento seguita dagli inquirenti che indagano sul misterioso fatto di cronaca è ovviamente quella dell’omicidio, commesso con ogni probabilità da qualcuno che conosceva bene la 86enne.

DIVA BORIN, 86ENNE STRANGOLATA IN CASA: È OMICIDIO

Nessun segno di rapina o messa a soqquadro nell’abitazione dell’86enne Diva Borin, strangolata lo scorso sabato pomeriggio. Un elemento importante che va ad eliminare la pista della rapina dagli esiti drammatici. Chi ha ucciso l’anziana, dunque, aveva un serio motivo per farlo? E soprattutto, conosceva la vittima? Al momento resta aperta l’indagine per omicidio anche se senza alcun indagato. Gli agenti della Mobile di Brescia stanno lavorando insieme alla Scientifica, alla ricerca di elementi utili ad individuare l’autore del terribile delitto. Al vaglio, in queste ore, la vita privata dell’anziana, tra telefonate e contatti. L’unico parente diretto che stava frequentando dopo un passato di liti era il nipote Christian. Da qualche anno vedova, la donna viveva da sola ma era comunque molto attiva, come testimoniato dai suoi vicini di casa. L’intera comunità è rimasta sotto choc dopo la notizia della morte della 86enne, ben voluta da tutti nel quartiere e molto conosciuta.

