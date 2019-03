Latte, trovato accordo sul prezzo a 74 cent./ I pastori sardi smettono di protestare?

È stato trovato l‘accordo sul prezzo del latte a 74 centesimi. Il Prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, ha convocato un Tavolo e chiuso l’intesa con un leggero rilancio. L’impegno è quello di un conguaglio a novembre in base a quello che è il prezzo di mercato del pecorino romano. Hanno partecipato al Tavolo in Prefettura i rappresentati dei pastori oltre alle aziende di trasformazione. C’erano anche i rappresentanti del Governo, delle associazioni di categoria e della Regione Sardegna. C’era stato già un tavolo precedente, con la vertenza che era ripartita oggi dai 72 centesimi stabiliti dieci giorni fa. Il Governo ha stanziato 24 milioni di euro per sostenere la filiera lattiero casearia della Sardegna. In merito a questo accordo raggiunto non dovrebbero esserci più proteste dei pastori pronti finalmente a tornare al loro lavoro con la possibilità di essere maggiormente salvaguardati nello stesso.

Latte, trovato accordo sul prezzo a 74 cent: parla Gian Marco Centinaio

In merito all’accordo sul prezzo del latte a 74 centesimi ha parlato Gian Marco Centinaio cioè il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Come riportato da Ansa questi specifica: “Finalmente è stato trovato l’accordo sul prezzo del latte tra i pastori e i trasformatori a 74 centesimi al litro. L’impegno è anche quello di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano. Questa è la dimostrazione che quando ci si siede a un tavolo con spirito costruttivo si raggiungono sempre dei traguardi molto importanti”. Il Ministro ha specificato come quello di oggi sia solo un inizio per andare avanti in maniera seria sull’organizzazione dell’intera filiera e il rilancio necessario di un settore su cui c’è grande attenzione.

